6 сентября ждем тихую безветренную погоду

05.09.2021 | 08:16

В понедельник, 6 сентября, в России не отмечается официальных праздников, а для жителей США и Канады это День труда.

Как известно, в России этот праздник приходится на первое мая, а в Америке и Канаде – на первый понедельник сентября.

В США День труда впервые отметили в 1882 году. Профсоюзы хотели устроить для рабочих выходной день. Вскоре праздник стал общенациональным, власти посчитали, что так отметят вклад, который трудящиеся вносят в укрепление благосостояния и мощи страны.

В День труда у американцев принято устраивать кемпинги и барбекю на открытом воздухе, а в Канаде в этот праздник начинают работать сельскохозяйственные ярмарки.

6 сентября в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1689 году был заключен первый российско-китайский (Нерчинский) договор, в 1936-м учреждено почетное звание «Народный артист СССР», а в 1991-м Ленинграду возвращено историческое название Санкт-Петербург.

6 сентября родились английский ученый Джон Дальтон (первый исследователь «цветовой слепоты»), советский драматург Григорий Ягдфельд (один из самых известных и любимых зрителями фильмов по его сценарию - «Волшебная лампа Аладдина») и поэт-песенник Сергей Островой (автор известных советских шлягеров «У деревни Крюково», «Потолок ледяной, дверь скрипучая…», «Вы слыхали, как поют дрозды?»).

В народном календаре сегодня Евтихий Тихий. На Евтихия крестьяне наблюдали за погодой: день должен быть безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. В первую неделю сентября семена льна как раз дозревали, и важно было успеть собрать их. А если на Евтихия шел дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай на следующий год.

Именины сегодня отмечают Арсений, Георгий, Кузьма, Максим и Петр.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь предупреждает, что день будет нервозным, велика вероятность возникновения ссор, разногласий, скандалов. Тревогу и назойливых людей сегодня лучше прогонять, отрицательные эмоции пресекать. Побалуйте себя выпечкой собственного изготовления: блинами, пирогами, булочками. А перед сном неплохо устроить чистку организма водой.