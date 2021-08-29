Сетевое издание|18+|Понедельник|30 авг 2021|01:06
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30 августа - День Республики Татарстан

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В понедельник, 30 августа, татары Пензенской области могут присоединиться к тем, кто празднует День Республики Татарстан.

30 августа 1990 года Верховный совет республики принял декларацию о государственном суверенитете Татарской ССР. В этот день все жители Татарстана, независимо от национальности, выходят на уличные гулянья и участвуют в празднествах.

В мире 30 августа по решению Генеральной ассамблеи ООН, принятому в 2011 году, отмечают День жертв насильственного исчезновения. Если раньше случаи насильственного исчезновения людей чаще всего происходили в военное время, то сейчас этот метод используется для решения межличностных конфликтов или давления на оппонентов. ООН призывает граждан не быть равнодушными при розыске пропавших без вести.

30 августа известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1700 году началась Северная война между Россией и Швецией, в 1703-м произошло первое в истории Петербурга наводнение, а в 1873-м был открыт архипелаг, получивший название Земли Франца-Иосифа.

30 августа родились живописец-пейзажист Исаак Левитан, лидер Белого движения Лавр Корнилов, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, отец ядерной физики Эрнест Резерфорд, заслуженный артист РСФСР Анатолий Солоницын, американская киноактриса Кэмерон Диас.

В народном календаре 30 августа - Мирон Ветрогон, названный так потому, что в этот день, как правило, дули ветры. Также в народе 30 августа называли Вдовьими помочами и помогали вдовам и сиротам.

Именины сегодня отмечают Алексей, Дмитрий, Илья, Мирон, Павел, Ульяна и Филипп.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь советует сегодня не ограничивать себя в пище, но в разумных пределах. День удачен для обмена опытом и мыслями, усвоения новых знаний. Возможно, вам откроется много нового в себе и в других людях. Если давно собирались заняться исследованием собственных корней, сегодня самое подходящее время.

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