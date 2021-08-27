28 августа подумаем о летучих мышах

27.08.2021 | 14:39

Сегодня, 28 августа, исполняется 101 год с того дня, как стартовала первая советская перепись населения. Она проводилась в 1920 году, во время Гражданской войны, и охватила только 72% населения России.

В 1923 году прошла перепись населения в городах и поселках городского типа, а в декабре 1926-го всесоюзная перепись впервые учитывала жителей СССР. Их число тогда составило 147 миллионов.

28 августа православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Успение считалось большим народным праздником, знаменовавшим окончание жатвы. В этот день крестьяне часто приносили в церковь колосья или зерна для освящения, а затем устраивали общее застолье.

Также 28 августа - День дальнобойщика в России. Свой профессиональный праздник, не имеющий статуса официального, водители грузовых автомобилей, которые обеспечивают бесперебойные поставки продуктов питания, изделий легкой и тяжелой промышленности и многого другого, отмечают в последнюю субботу последнего месяца лета.

А ночь 28 августа является одним из наиболее необычных природоохранных праздников и называется Ночью летучих мышей. Главная его цель - привлечь внимание общественности к проблемам рукокрылых и их охране, а также развенчать мифы вокруг зверьков, которых многие боятся, считая вампирами.

28 августа в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1850 году в немецком Веймаре состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин», в 1974-м Совет Министров СССР утвердил новое положение о паспортной системе, а в 2004-м патриарх Московский и всея Руси Алексий II получил от папы римского Иоанна Павла II Казанскую икону Божьей Матери.

28 августа родились поэт Иоганн Вольфганг Гете, писатели Юрий Трифонов и Аркадий Стругацкий, народные артисты РСФСР Наталья Гундарева и Владимир Ивашов.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь называет сегодняшний день благоприятным для веселья, хозяйственных дел, торговли и бизнеса, совершения важных и значительных поступков.