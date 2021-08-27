28 августа подумаем о летучих мышах

Сегодня, 28 августа, исполняется 101 год с того дня, как стартовала первая советская перепись населения. Она проводилась в 1920 году, во время Гражданской войны, и охватила только 72% населения России.
В 1923 году прошла перепись населения в городах и поселках городского типа, а в декабре 1926-го всесоюзная перепись впервые учитывала жителей СССР. Их число тогда составило 147 миллионов.
28 августа православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Успение считалось большим народным праздником, знаменовавшим окончание жатвы. В этот день крестьяне часто приносили в церковь колосья или зерна для освящения, а затем устраивали общее застолье.
Также 28 августа - День дальнобойщика в России. Свой профессиональный праздник, не имеющий статуса официального, водители грузовых автомобилей, которые обеспечивают бесперебойные поставки продуктов питания, изделий легкой и тяжелой промышленности и многого другого, отмечают в последнюю субботу последнего месяца лета.
А ночь 28 августа является одним из наиболее необычных природоохранных праздников и называется Ночью летучих мышей. Главная его цель - привлечь внимание общественности к проблемам рукокрылых и их охране, а также развенчать мифы вокруг зверьков, которых многие боятся, считая вампирами.
28 августа в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1850 году в немецком Веймаре состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Лоэнгрин», в 1974-м Совет Министров СССР утвердил новое положение о паспортной системе, а в 2004-м патриарх Московский и всея Руси Алексий II получил от папы римского Иоанна Павла II Казанскую икону Божьей Матери.
28 августа родились поэт Иоганн Вольфганг Гете, писатели Юрий Трифонов и Аркадий Стругацкий, народные артисты РСФСР Наталья Гундарева и Владимир Ивашов.
Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь называет сегодняшний день благоприятным для веселья, хозяйственных дел, торговли и бизнеса, совершения важных и значительных поступков.
Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.
Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.
Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.