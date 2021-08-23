24 августа полакомимся вафлями

23.08.2021 | 13:52

24 августа в России нет никаких торжественных событий и государственных праздников. Но не стоит отчаиваться - есть отличный повод побаловать себя вафлями.

Национальный день вафель отмечают в США. Американские вафли очень отличаются от привычных нам хрустящих пластинок. Они напоминают небольшие тонкие квадратные оладьи с узором в виде сот, которые готовят в специальной двойной сковороде-вафельнице.

Патент на такое приспособление получил 24 августа 1869 года Корнелиус Свартхаут, житель штата Нью-Йорк. Сковородка состояла из двух частей - дна и крышки, и ее надо было переворачивать, чтобы тесто пропекалось равномерно. Позже на смену этой посуде пришли электрические вафельницы.

Любопытно, что в 1971 году один из основателей компании Nike Билл Боуэрман взял вафельницу своей жены, чтобы провести эксперимент с резиновой подошвой для спортивной обуви. Форму для выпечки он испортил, зато фирма запатентовала легкие и удобные туфли для бега. Так началась история успеха компании и производимых ею кроссовок.

Кроме того, сегодня отмечается Международный день странной музыки. Его придумал американец Патрик Грант в 1998 году. Цель праздника - показать слушателям, что музыка бывает разнообразна, и познакомить людей с композициями малоизвестными, о которых они никогда не слышали.

В Эстонии 24 августа - День Пяртеля, праздник начала осени, известный с XVIII века. В этот день вода в озерах и реках становилась студеной. Говорили, что Пяртель бросает в воду холодный камень. Праздник сродни Ильину дню, который славяне отмечают 2 августа.

24 августа известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 79 году извержение вулкана Везувия уничтожило Помпеи и Геркуланум, в 1572-м в Париже началась массовая расправа католиков над протестантами-гугенотами, что известно как Варфоломеевская ночь, а в 1876-м Николай Пржевальский отправился в свою вторую центральноазиатскую экспедицию. Также 24 августа считается днем рождения чипсов.

В народном календаре 24 августа - день Евпатия Коловрата. На Руси считалось, что в этот день на болота приходит белый конь, ищущий своего погибшего всадника. Ночью животное оказывается на кладбище, обегает все захоронения, копает землю и жалобно плачет над усопшими.

24 августа родились аргентинский писатель и поэт Хорхе Луис Борхес, американский актер, продюсер, сценарист и режиссер Стив Гуттенберг и космонавт, Герой России и Киргизии Салижан Шарипов.

Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Макар, Максим, Мария, Марк, Мартин, Федор.

Полнолуние, третья четверть. Лунный календарь гласит, что сегодня тот самый день, когда можно подольше поваляться в кровати, спокойно прогуляться или приятно провести время за чтением. Это при условии, что можно отложить работу. Если нет, то сегодня излишнее служебное рвение пользы не принесет. Рекомендуется сохранять спокойствие, избегать конфликтов и не ввязываться в споры.