22 июня - День памяти и скорби

21.06.2021 | 14:36

22 июня в России отмечается День памяти и скорби. Ранним утром 22 июня 1941 года гитлеровская Германия напала на СССР, и началась героическая борьба советского народа против захватчиков. Война получила название Великой Отечественной.

Сегодня мы думаем обо всех погибших в боях, замученных в фашистских концлагерях, умерших в тылу от голода и лишений. В каждом доме есть кого вспомнить: война не обошла стороной ни одну семью.

В Пензе в этот день пройдут тематические мероприятия и акции, 22 июня на административных зданиях приспустят флаги города и области.

22 июня 1941 года началась героическая оборона Брестской крепости. Натиск фашистских захватчиков сдерживали 3 500 человек, сражавшихся до последнего вздоха. Когда 28 июля 1944 года советские войска освободили крепость, в одном из казематов на кирпичах обнаружили надпись, выцарапанную 20 июля 1941 года: «Умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина».

22 июня вошло в историю несколькими запоминающимися событиями. В 1633 году в доминиканском монастыре Галилео Галилей отрекся от своего учения о гелиоцентрической системе мира. А в 1668-м в России царские стрельцы начали восьмилетнюю осаду Соловецкого монастыря, иноки которого отказались принять церковную реформу патриарха Никона.

Православная церковь 22 июня чествует преподобного Кирилла Белозерского (Белоезерского). В Кириллов день, как считали на Руси, лето вступало в свой расцвет: это самый долгий день в году. Люди верили, что с этого момента уменьшается количество комаров.

В этот день родились немецкий писатель Эрих Мария Ремарк, американский преступник, самый знаменитый грабитель банков Джон Диллинджер, заслуженная артистка РСФСР Наталья Варлей и заслуженный артист России Вадим Тонков, а также известный пензенский скульптор Игорь Зейналов.

С именинами сегодня поздравляют Александра, Алексея, Ивана, Кирилла, Марианну, Марию, Марфу, Рафаила, Феклу.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодняшний день лучше провести спокойно, не утруждая себя серьезными делами. Отдохните, помечтайте, на пользу пойдут прогулки и занятия творчеством.