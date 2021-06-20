20.06.2021 | 07:57

Сегодня, 21 июня, отмечают Всемирный день мотоциклиста. Праздник зародился в 90-е годы XX века из акции «На работу на мотоцикле». Мероприятие обрело популярность, и в 1997 году энтузиасты создали сайт, посвященный Дню мотоциклиста.

Основная цель праздника - напомнить автомобилистам о правах мотоциклистов. Кроме того, двухколесный транспорт уменьшает риск появления заторов на дорогах, не требует много места на стоянке и потребляет небольшое количество топлива, что положительно сказывается на окружающей среде.

21 июня профессиональный праздник отмечают сотрудники полиции, занимающиеся дрессировкой служебных собак. В календаре он обозначен как День кинологических подразделений МВД (День кинолога).

Служебно-разыскные собаки помогают сотрудникам российских правоохранительных органов раскрыть около 20 тысяч преступлений в год. Многие четвероногие полицейские имеют награды, им даже ставят памятники. Например, в Новосибирске увековечена память служебной собаки, ценой своей жизни спасшей в Чечне хозяина. В Волгограде установлен памятник собакам-подрывникам, а на Поклонной горе в Москве - памятник «Фронтовой собаке».

Сегодня отмечаются еще два праздника, имеющие прямое отношении к здоровому образу жизни: Международный день скейтбординга и Международный день йоги.

21 июня - время летнего солнцестояния. Это самый долгий день в году. У многих народов существует предание, что именно в этот день, а точнее - в ночь, зацветает папоротник, хотя любой школьник знает, что данное растение не может иметь цветов. А ягоды бузины, собранные этой ночью, считались оберегом от нечистой силы.

Также сегодня - начало Русалочьей недели. По преданию, в это время у водоемов, на цветущих лугах, в лесах можно повстречать русалок, что сулит либо беду, либо обретение несметного богатства.

А православные сегодня отмечают День святого духа, третьего лица ипостаси Святой Троицы.

21 июня в истории известно несколькими знаменательными событиями. В 1893 году посетители Всемирной выставки в Чикаго впервые в истории прокатились на колесе обозрения, в 1925-м в Москве появились первые такси, а в 1948-м в нью-йоркском отеле «Уолдорф-Астория» прошла презентация долгоиграющей пластинки.

21 июня родились товарищ Пушкина по Царскосельскому лицею, поэт и декабрист Вильгельм Кюхельбекер, советский поэт Александр Твардовский, народный артист России Валерий Золотухин, французский философ, писатель, драматург и эссеист Жан-Поль Сартр, а также лидер и вокалист рок-группы «Кино» Виктор Цой.

В народном календаре сегодня Федор Колодезник. 21 июня считали своим праздником мастера, умевшие рыть колодцы. С вечера на Федора они клали сковороды туда, где планировалось копать, а утром смотрели, насколько те запотели, и решали, есть под землей вода или лучше выбрать другое место.

Именины сегодня отмечают Василий, Ефрем, Константин, Павел и Федор.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня лучше избегать укусов насекомых и осторожно обращаться с колющими и режущими предметами. Упавший нож или вилка предупреждают об опасности. Если вы не уверены, что доведете намеченное на сегодня до конца, не стоит браться за дело.