16 июня 1963 года в космос впервые полетела женщина

15.06.2021 | 17:50

Сегодня, 16 июня, празднуется Международный день африканского ребенка. Он впервые отмечался в 1991 году. Его цель - привлечь внимание к проблемам африканского населения: дети там страдают от недоедания, умирают от голода и болезней, часто не имеют образования и достойного медицинского обслуживания.

В истории 16 июня известно как день основания автомобильной компании Ford Motor и регистрации торговой марки Pepsi (оба события произошли в 1903 году). В 1925-м в Крыму открылся всесоюзный пионерский лагерь «Артек», в 1943-м состоялась свадьба Чарли Чаплина и Уны О’Нил, а в 1963-м впервые в мире в космос полетела женщина - Валентина Терешкова.

На корабле «Восток-6» Терешкова сделала 48 оборотов вокруг Земли. Примечательно, что она не предупредила родных о том, что отправляется в космос. Они узнали о полете только из новостей по радио.

В народном календаре 16 июня - Лукьян Ветряк. На Руси в этот день примечали направление ветра. Считалось, что южный обещает быстрый рост яровых хлебов, северо-западный - сырую погоду и болезни, восточный - разного рода инфекции, а северо-восточный - беспрерывные дожди. А вот поднимающийся от земли к небу вихрь обещал ясную погоду на ближайшие дни.

16 июня родились национальный герой башкирского народа и сподвижник Пугачева Салават Юлаев, оперная певица Антонина Нежданова, Маршал и Герой Советского Союза Федор Толбухин, советский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Александр Зайцев.

Именины отмечают Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Павел и Юлиан.

Растущая Луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня удачный день для работы и бизнеса, когда по силам свернуть горы. Можно и пообщаться с друзьями, но лучше провести время в одиночестве и спокойствии. Будьте внимательны к словам, остерегайтесь переохлаждения и отмените поход к стоматологу, если сегодня запланировали удалять зубы.