14 июня - Всемирный день донора

13.06.2021 | 08:06

Сегодня, 14 июня, отмечается Всемирный день донора - праздник в честь людей, которые отдают свою кровь и ее компоненты другим.

Дата для их поздравления выбрана неслучайно, она приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера, австрийского врача и иммунолога, нобелевского лауреата, который открыл группы крови человека.

В Пензенской области донорство широко развито: своей кровью для спасения человеческих жизней жертвуют и студенты, и сотрудники силовых структур, и другие сознательные жители. Пандемия коронавируса также оказала свое влияние. Плазму переболевших людей переливают пациентам, чтобы снабдить их организм антителами, необходимыми в борьбе с инфекцией.

14 июня также отмечается Международный день блогера. Идея праздника родилась в 2004 году. Тогда 500 человек из более чем 40 стран, ведущих дневники в интернете, объединились и решили, что этот день станет символом их дружеских отношений. А через три года, 14 июня 2007-го, каждый пользователь Сети, имеющий свой блог, опубликовал в нем короткое сообщение о солидарности со всеми блогерами.

В России профессиональный праздник 14 июня отмечают работники миграционной службы. С 2016 года вопросами миграции занимается ГУВМ МВД России. А сам праздник установлен в 2007 году.

Также сегодня Международный банный день. Это неофициальный праздник, инициатором которого стали работники и строители бань. Даже в XXI веке поход в баню остается для некоторых еженедельным ритуалом. Испокон веку данная процедура на Руси ассоциировалась с очищением не только тела, но и души. Банный день выпадал на субботу, чтобы на воскресной службе присутствовать обновленным.

В истории 14 июня произошло несколько знаменательных событий. В 1834 году была запатентована наждачная бумага, в 1897-м в Российской империи законодательно запретили воскресный труд, а в 1916-м в США установили День флага.

14 июня родились американская писательница Гарриет Бичер-Стоу, основатель Московской консерватории пианист Николай Рубинштейн, конструктор стрелкового оружия Федор Токарев, легендарный революционер Эрнесто Че Гевара, советский писатель Владимир Солоухин, 45-й президент США Дональд Трамп и кинорежиссер Александр Сокуров.

В народном календаре сегодня Устин - Брусничные Губы. На Устина каждая девушка старалась обязательно провести вечер с любимым, чтобы было семейное счастье. Если же она хотела избавиться от опостылевшего поклонника, то втыкала между своими и его следами ветку ивы.

Именины отмечают Василий, Вера, Виктория, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел и Харита.

Растущая луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня самое время отстаивать свои принципы и демонстрировать верность им. День лучше провести в спокойной, доброжелательной атмосфере, можно уехать на природу. Не рекомендуется совершать недобрые поступки и срывать на других свою злость.