5 июня - Всемирный день окружающей среды

04.06.2021 | 14:47

В субботу, 5 июня, отмечается Всемирный день окружающей среды. Он призван привлечь внимание мировой общественности к экологическим проблемам и пробудить в каждом человеке желание сохранить и защитить природу.

Каждый год представители ООН выбирают девиз праздника, а также его тему и место проведения основных международных мероприятий.

Сегодня в России отмечается еще один праздник, связанный с экологией, - день создания государственной службы карантина растений.

Кроме того, в России сегодня отмечают День образования полиции. Праздник установлен приказом МВД от 5 марта 2018 года. Именно в этот день в 1715 году в Санкт-Петербурге появилась полицмейстерская канцелярия с генералом-полицмейстером во главе. Важно отметить, что 10 ноября по-прежнему остается Днем сотрудника органов внутренних дел.

Кроме того, 315 лет назад открылся первый в России военный госпиталь. 5 июня 1706 года по указу Петра I в Москве организовали лечебницу для раненых солдат. Госпиталь стал первым государственным медицинским учреждением в стране. Сейчас это главный военный клинико-диагностический центр России.

В госпитале трудилась целая плеяда выдающихся военных докторов. Здесь в разные годы лечили и вели исследования русские медики Ефрем Мухин, Николай Склифосовский, Дмитрий Плетнев, проводил первые операции под наркозом хирург Николай Пирогов, работал уроженец села Каменка Пензенской губернии Николай Бурденко - основоположник русской школы нейрохирургии.

5 июня в истории отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1783 году французские изобретатели братья Монгольфье впервые запустили в воздух тепловой аэростат, в 1851-м в США запустили в печать роман Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома», в 1880-м в Москве состоялся первый Пушкинский праздник, в 1909-м в Петербурге был освящен и торжественно открыт памятник Александру III, а в 1981-м американский центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь - СПИД.

5 июня родились русский военачальник и государственный деятель Иван Ганнибал, испанский поэт Федерико Гарсиа Лорка, польская актриса Барбара Брыльска, русский скульптор Петр Клодт, советский и российский тренер по синхронному плаванию, заслуженный тренер России Татьяна Покровская, российский писатель, философ, телеведущий, профессор Юрий Вяземский, российская фигуристка, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая.

В народном календаре 5 июня считается днем Левона Огуречника, или Конопляника. В этот день в открытый грунт высаживали рассаду либо сеяли семена огурцов. Считалось, что если на Левона стоит теплая погода и кружат стаи оводов, будет хороший урожай овощей.

5 июня богато на именины. День ангела празднуют Адриан, Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян и Федор.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, это неподходящий день для работы. Его лучше провести дома и посвятить размышлениям.