30 мая поблагодарим химиков и приготовим блюда из картошки

29.05.2021 | 11:50

Сегодня, 30 мая, в последнее воскресенье месяца в России и ряде бывших союзных государств отмечают День химика.

Это профессиональный праздник работников химической и нефтехимической промышленности. Им мы должны быть благодарны не только за школьные уроки химии, но и за лаки и краски, косметику и колготки, автомобильные масла и лекарства.

А еще сегодня можно задуматься о том, какую роль в нашей жизни играет второй хлеб - картофель. «Небось картошку все мы уважаем, когда с сольцой ее намять!» - пел Владимир Высоцкий. И впрямь, блюда из картофеля или с ним занимают в меню большинства соотечественников множество строчек: пюре, драники, салаты, окрошка, картошка жареная, тушеная, печеная…

А вот в Перу даже есть Национальный день картофеля, который отмечается 30 мая. Картофель считается культурным наследием и национальной гордостью жителей этой страны. И называют его более чем уважительно - «папа». Почти в каждом музее есть залы картофеля, а в Лиме, столице Перу, располагается Международный центр картофеля с бесценным генетическим материалом. В центре хранится около 4 тысяч образцов сортов культурного картофеля и 1,5 тысячи сортов более чем сотни его диких родственников.

В историю 30 мая вошло несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1431 году в Руане была сожжена на костре Жанна д’Арк, в 1631-м во Франции вышло издание под названием La Gazette, после чего слово «газета» вошло во все европейские языки, в 1858-м был основан Хабаровск, а в 1896-м в Москве во время празднования коронации Николая II в давке на Ходынском поле погибло около 1,5 тысячи человек.

30 мая родились русский революционер-анархист Михаил Бакунин, знаменитый ювелир Карл Фаберже, советский поэт Лев Ошанин, первый человек, побывавший в открытом космосе, - Алексей Леонов, народный артист РСФСР Александр Демьяненко (легендарный Шурик).

В народном календаре сегодня Евдокия Свистунья. По погоде на Евдокию судили о том, каким будет лето. Также в этот день почитали святого Андроника - избавителя от засухи.

Кроме Адриана и Евдокии, именинники в этот день - Афанасий и Степан.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня особо бережно относиться к словам: незначительного замечания или неудачной шутки может стать довольно для того, чтобы возник конфликт.