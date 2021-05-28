29 мая - День здорового пищеварения

28.05.2021 | 14:35

Постарайтесь сегодня, 29 мая, целый день провести на полезной пище. С утра овсяная каша и творог, в обед - какой-нибудь овощной суп и рыба на пару, на ужин… Ну сами придумаете что-нибудь, если к тому времени ваш желудок не объявит протест очень здоровой, но не слишком вкусной еде.

Между тем каждому известно со школьной скамьи: правильное питание - залог здоровья и долголетия. Об этом не устают говорить гастроэнтерологи. По статистике, 50-60% (а в крупных городах - до 90%) людей страдают от нарушений функций органов пищеварительной системы.

Чтобы мы тоже помнили об этом, 29 мая во всем мире отмечается День здорового пищеварения. Недаром в золотой фонд цитат вошла фраза И. Ильфа и Е. Петрова «Тщательно пережевывая пищу, ты помогаешь обществу!»

Также сегодня празднуется День ветеранов таможенной службы. Поздравления принимают те, кто защищал экономическую безопасность страны и боролся с контрабандой. Соответствующее постановление принял в 1999 году исполком Всероссийского союза ветеранов таможенной службы по многочисленным предложениям, поступившим от старшего поколения.

Также поздравления сегодня принимают военные автомобилисты. Знаете ли вы, что в годы Великой Отечественной войны солдаты этого рода войск перевезли свыше 101 миллиона тонн различных грузов, а во время чеченских кампаний на их плечи легла основная нагрузка по перевозке и снабжению войск? И сегодня профессиональный праздник отмечают не только военнослужащие Автомобильных войск РФ, но и все военные, кто по долгу службы управляет транспортом.

В историю 29 мая вошло несколькими значимыми событиями. В 1453 году Константинополь пал под ударами турок и был переименован в Стамбул, в 1900-м американская компания «Отис» зарегистрировала новую торговую марку «Эскалатор», незадолго до этого представив первый в мире подъемник такого типа на Международной выставке в Париже, а в 1953-м Эдмунд Хиллари и Тенцинг Норгей впервые покорили высочайшую гору мира Джомолунгму.

29 мая родились русский поэт Константин Батюшков, 35-й президент США Джон Кеннеди, заслуженный мастер спорта России, футболист Андрей Аршавин, народный артист России Александр Абдулов.

В народном календаре - Федор Житник. Этот день считался последним для посадки яровых культур. На Федора крестьяне ели кашу - манную, ячневую, гречневую или пшенную.

Именины сегодня отмечают Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, 29 мая есть риск попасть под чужое влияние. Лучше не заниматься серьезными делами, а отложить их на время. Этот день хорош для визита к парикмахеру.