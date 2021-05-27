28 мая - День пограничника

27.05.2021 | 14:18

Сегодня, 28 мая, на улицы Пензы и других населенных пунктов региона (впрочем, как и всей страны) выйдут мужчины в зеленых фуражках и беретах, чтобы отметить День пограничника. Именно в этот день в 1918 году Совнарком утвердил декрет о создании пограничной охраны Советской России. А в этом году службе исполняется 103 года.

Следует знать, что Российская Федерация - страна с самыми протяженными в мире границами. Она бок о бок соседствует с 18 государствами. Каждый день на охрану ее границ выходят более 11 тысяч нарядов, десятки кораблей и катеров.

28 мая в России отмечается День брюнеток. Остается неизвестным, кто и когда учредил праздник темноволосых женщин, однако предполагается, что он стал ответом Дню блондинок, который существует с 2006 года.

Между прочим, большинство жителей Земли - брюнеты. Дело в том, что темный цвет волос является доминантным генным признаком и более характерен для человека, нежели светлый. Возможно, мужчины чаще обращают внимание на блондинок именно потому, что их в обществе меньше.

А еще в последнюю пятницу мая отмечается День сварщика в России. Люди этой профессии очень востребованы, так как без сварки не обходится ни одна отрасль производства.

Кроме того, 28 мая известно как День оптимизатора Рунета. Правда, этот праздник пока не имеет официального статуса, а о его существовании знают в основном специалисты данной сферы - SEO-администраторы.

В историю 28 мая вошло несколькими знаменательными событиями. В этот день, по легенде, в 1756 году изобрели майонез, в 1961-м в Лондоне была создана независимая правозащитная организация «Международная амнистия», а в 1987-м на Красной площади в Москве приземлился самолет гражданина ФРГ Матиаса Руста.

28 мая родились изобретатель гильотины Жозеф Гильотен, ирландский поэт и автор баллад Томас Мур, русский поэт, критик, художник, общественный деятель Максимилиан Волошин, автор романов об агенте 007 Джеймсе Бонде Ян Флеминг, заслуженный артист России Андрей Панин, двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Гордеева, заслуженная артистка России Мария Миронова, четырехкратный олимпийский чемпион по гимнастике Алексей Немов.

В народном календаре сегодня Пахом Теплый (Пахом Бокогрей). С этого дня устанавливалось постоянное тепло, которое называли рябиновым, так как зацветала рябина.

Именины сегодня отмечают Дмитрий, Макар и Памфил.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня встретиться с друзьями, заняться чем-то интересным и вообще повеселиться.