19 мая - День пионерии

18.05.2021 | 15:25

Сегодня, 19 мая, день, когда люди старшего и среднего поколения вспоминают свое детство. Да не простое, а пионерское! И взрослым хочется еще раз ощутить шелк красного галстука на шее и взять в руки барабанные палочки.

С детского сада малышам внушали: в рядах пионеров достойны быть только лучшие школьники. И третьеклассник на всю жизнь запоминал волнующий момент посвящения. Как правило, это событие происходило 22 апреля, в день рождения В. И. Ленина, или 19 мая, в День пионерии.

«Я, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю...» - звенели голоса новых членов детской организации, созданной в 1922 году и просуществовавшей вплоть до 1991-го.

В истории 19 мая известно еще несколькими знаменательными событиями. В 1712-м Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург, в 1802-м была учреждена высшая награда Франции - орден Почетного легиона, а в 1910-м Земля прошла через хвост кометы Галлея.

В народном календаре сегодня Иов Горошник. На Руси горох и бобы выращивали повсеместно - они неприхотливы, это была самая дешевая еда. На Иова Горошника начинали сеять бобовые, а также утром смотрели на росу: если она была обильной и теплой, то ждали хорошего урожая огурцов.

Именинники в этот день Василий, Денис, Иван, Иларион и Марфа.

19 мая на свет появились основатель и первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль, первый президент Северного Вьетнама Хо Ши Мин, актеры Леонид Харитонов и Майя Булгакова (СССР), Наталия Орейро (Уругвай) и Микеле Плачидо (Италия), а также многократный чемпион мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян (в 1976 году он спас из троллейбуса, рухнувшего с дамбы Ереванского водохранилища, 20 человек. Вытащил он больше людей, однако не всех удалось вернуть к жизни).

Растущая луна во второй четверти. Лунный календарь рекомендует заниматься в этот день делами спокойно и рассудительно. Звезды гласят: уделите внимание своему здоровью, дайте организму умеренную физическую нагрузку, посетите баню или бассейн.