17 мая попробуем бить баклуши

16.05.2021 | 08:22

Помните, как в ставшем классикой фильме «Москва слезам не верит» Рудольф утверждал: «Со временем телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет: ни кино, ни театра, ни книг, ни газет - одно сплошное телевидение»?

Понятно, что телевидение стало одним из главных источников информации и удовольствия на несколько десятилетий. Но теперь ему на смену приходит интернет. Может, и сейчас кто-то скажет: «Через пять лет не будет ни радио, ни телевидения - одна Всемирная сеть!» Ну что ж, как говорится, поживем - увидим. А сегодня, 17 мая, поздравим всех, кто причастен к информационным технологиям: программистов, системных администраторов, провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и других работников этой сферы.

Профессиональный праздник их носит название Всемирный день электросвязи и информационного общества. Он был учрежден в 2006 году по решению ООН, чтобы привлечь внимание как к проблемам виртуальной реальности, так и к возможностям, которые может открыть использование интернета.

В истории 17 мая отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1727 году на русский престол вступил малолетний внук Петра I - Петр II, в 1801-м в Санкт-Петербурге торжественно открыли памятник великому полководцу А. В. Суворову, в 1861-м публика впервые увидела цветную фотографию, снятую по методу физика Джеймса Максвелла, а в 1988 году в этот день на территории Кремля нашли Большой кремлевский клад.

17 мая родились историк Сергей Соловьев, писатель Анри Барбюс, актер Жан Габен, женщины-политики Галина Старовойтова и Валерия Новодворская.

В народном календаре 17 мая - Пелагея Заступница. Вечером этого дня наши предки защищали посадки от вредителей с помощью интересного обряда. Они рвали крапиву с корнем, клали ее в треснувший горшок и ставили его вверх дном посреди огорода. Народ верил: вражья сила обожжется и убежит с грядок.

Этот день в народе назывался еще Баклушниками. Именно в это время рубили деревья для выделки ложек и делали баклуши - заготовки для деревянных ложек, лопаток, тарелок и других кухонных принадлежностей. Изготовление посуды требовало изрядного мастерства, а вот баклуши мог срубить и подмастерье, отсюда и пошло выражение «бить баклуши». Сначала оно означало выполнять простую работу, а потом - просто бездельничать.

Именины сегодня отмечают Иван, Исаакий, Кирилл, Климент, Леонтий, Мария, Никита, Никифор, Николай и Пелагея.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь советует сегодня использовать свои силы и способности на благо окружающим и себе. Будьте осторожны в словах, лгать и лукавить не следует - чревато разрушительными последствиями. Отнеситесь с вниманием к своему здоровью, в этот день легко простудиться.