14 мая поздравим фрилансеров

13.05.2021 | 15:34

14 мая в России отмечается День фрилансера. Слово freelancer означает «вольный стрелок». Им называют работника, не состоящего в штате какой-либо организации и самостоятельно выбирающего заказчиков.

Как правило, «вольным стрелкам» нашего времени помогает интернет: фрилансеры трудятся за пределами офисов дизайнерами, программистами, менеджерами, копирайтерами, журналистами.

В историю 14 мая вошло несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1878 году было запатентовано в качестве торговой марки название «Вазелин», которое происходит от немецкого слова wasser (вода) и греческого elaion (оливковое масло).

В 1900-м в Париже начались II летние Олимпийские игры. В 1905-м состоялось открытие панорамы, созданной к 50-летию обороны Севастополя во время Крымской войны 1853-1856 годов.

В 1948-м было провозглашено государство Израиль, а в 1973-м вывели на орбиту первую американскую орбитальную станцию.

В народном календаре сегодня Еремей Запашник - от имени святого Иеремии, второго из четырех великих пророков, упомянутых в Ветхом Завете.

В это время на Руси шла вспашка и засев полей - трудная, изнурительная работа. Из-за созвучия имени святого со словом «ярмо» крестьяне верили, что пророк Иеремия помогает в этом труде тем, кто его просит.

Существовала особая примета: чтобы урожай был богатым, на Еремея нельзя ничего давать взаймы.

Именины в этот день отмечают Герасим, Ефим, Игнатий, Макар, Нина и Тамара.

14 мая родились королева Франции, супруга Генриха IV Маргарита Валуа, английский промышленник, социалист-утопист Роберт Оуэн, советский легкоатлет Валерий Брумель, российский композитор-песенник Владимир Матецкий («Лаванда», «Луна, луна», «Было, но прошло», «Дикие лебеди», «Хуторянка») и американский программист, основатель сети Facebook Марк Цукерберг.

Растущая Луна находится в первой четверти. Согласно лунному календарю, сегодняшний день не плох и не хорош. Ваше настроение будет зависеть от вас самих. Избегайте конфликтных ситуаций и не поддавайтесь искушениям.