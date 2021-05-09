10 мая пересмотрим «Место встречи изменить нельзя»

09.05.2021 | 08:16

В понедельник, 10 мая, в России нет официальных праздников. Однако этот день объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным нерабочим. Можно посвятить время традиционной весенней генеральной уборке, отдохнуть, посмотреть фильмы или воспользоваться теплой погодой и отправиться на прогулку.

Мэрия Пензы опубликовала афишу мероприятий в праздничные дни. Так, 10 мая с 10:00 до 15:00 в многопрофильной гимназии № 13 пройдет турнир по тег-регби «Кубок Победы», а с 10:00 до 14:00 в спорткомплексе «Зенит» - традиционный турнир по футболу, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне и открытию летнего футбольного сезона. С 9:00 до 14:00 у Монумента воинской и трудовой славы состоится спортивно-массовое мероприятие «Забег Победы».

В Германии сегодня отмечают День книги, призванный напомнить людям о фашизме. Дата выбрана в связи с тем, что 10 мая 1933 года в Берлине и других немецких городах национал-социалисты сожгли книги, неугодные гитлеровскому режиму, - труды Альберта Эйнштейна, Карла Маркса, сочинения Генриха и Томаса Маннов, Стефана Цвейга, Эриха Кестнера, Зигмунда Фрейда и других авторов. Только в столице в огне погибли 20 тысяч изданий.

А в Баку (Азербайджан) 10 мая объявлено Праздником цветов. Он отмечается с 2000 года. Это красочное мероприятие, гости которого любуются экспозициями цветов, растений, редких птиц, посещают выставки народного творчества, концерт под открытым небом. Кроме того, в этот день высаживают деревья, занимаются благоустройством.

В истории 10 мая известно несколькими знаменательными событиями. В 1503 году Христофор Колумб открыл в Карибском море Каймановы острова, в 1978-м в Одессе начались съемки всенародно любимого фильма «Место встречи изменить нельзя», а в 2005-м рядом с Бранденбургскими воротами в Берлине был открыт мемориал жертвам Холокоста.

10 мая родились поэтесса Юлия Друнина, актриса Марина Влади, телеведущий, знаток и первый магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь, а также телеведущий и тележурналист Владислав Листьев.

В народном календаре 10 мая - Семен Ранопашец, когда почитают одного из 70 апостолов, Симеона. В этот день на Руси пахали и сеяли зерно в теплую землю. Чтобы понять, готова ли она принять посевы, на нее клали обе руки и проверяли, насколько она прогрелась.

Именины 10 мая отмечают Анастасия, Георгий, Иван, Илларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь обещает успех во всех насущных делах и рекомендует провести день в движении и хорошем настроении. Не стоит верить ничьим обещаниям и прогнозам, вступать в конфликт.