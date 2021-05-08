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9 мая - День Победы

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Сегодня, 9 мая, отмечается один из главных праздников в России - День Победы Советского Союза над фашистской Германией.

В СССР о капитуляции Германии было объявлено в ночь на 9 мая 1945 года. По приказу Сталина в этот день в Москве был дан грандиозный салют из тысячи орудий.

Указом Президиума Верховного Совета СССР «в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной армии» 9 мая было объявлено Днем Победы. Большинство россиян считают этот праздник самым главным в году.

Тогда же учредили медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В 2021 году, как и в прошлом, в Пензенской области все массовые мероприятия отменены в связи с режимом повышенной готовности, объявленным для борьбы с распространением коронавируса и продленным до 31 мая.

Шествие Бессмертного полка пройдет в режиме онлайн. В областном центре запланировано возложение венков и цветов к Вечному огню у Монумента воинской и трудовой славы с ограниченным количеством участников. Традиционного праздничного салюта не будет.

С 9 мая в России связано множество событий, вошедших в историю. В этот день в 1944 году Севастополь был освобожден от фашистских захватчиков. Штурм города начался в 8 часов утра и завершился успехом уже к вечеру.

В 1960-м на Пискаревском кладбище в Ленинграде был торжественно открыт мемориал в память жертв блокады. 9 мая 1994 года Указом Президента РФ были учреждены орден Жукова и медаль Жукова. А ровно через год, 9 мая 1995 года, был торжественно открыт мемориальный комплекс «Парк Победы» на Поклонной горе в Москве.

9 мая 2006-го в России утверждено почетное звание «Город воинской славы». Оно может быть присвоено любому городу страны, на территории которого или в непосредственной близости защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Это звание могут получить и города, уже носящие звание «Город-герой».

Сегодня в России городами воинской славы признаны Анапа, Архангельск, Белгород, Брянск, Великие Луки, Великий Новгород, Владивосток, Владикавказ, Волоколамск, Воронеж, Выборг, Вязьма, Гатчина, Грозный, Дмитров, Елец, Ельня, Калач-на-Дону, Ковров, Козельск, Колпино, Кронштадт, Курск, Ломоносов, Луга, Малгобек, Малоярославец, Можайск, Нальчик, Наро-Фоминск, Орел, Петрозаводск, Петропавловск-Камчатский, Полярный, Псков, Ржев, Ростов-на-Дону, Старая Русса, Старый Оскол, Таганрог, Тверь, Тихвин, Туапсе, Феодосия и Хабаровск.

Согласно народному календарю, 9 мая - Глафира Горошница. На Глафиру было принято сажать ранний картофель и заговоренный на урожай горох, который для защиты от утренних заморозков покрывали изрубленным торфом. На обед готовили блюда из гороха, чаще всего суп и кашу.

Именины сегодня, помимо Глафиры, отмечают Василий, Иван, Николай, Петр и Степан.

9 мая родились немецкий бизнесмен Адам Опель - основатель одноименной компании, английский археолог Говард Картер,вскрывший гробницу фараона Тутанхамона, русский хирург и духовный писатель архиепископ Лука, певец, прозаик и сценарист Булат Окуджава, канадская фигуристка и олимпийская чемпионка Барбара Энн Скотт, актер, режиссер, сценарист и телеведущий Федор Бондарчук.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня не принимать знаковых решений, не перенапрягаться и соблюдать осторожность в действиях.

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