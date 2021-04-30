В Пензе в День Победы не будет праздничного салюта

30.04.2021 | 17:28

9 Мая, в День Победы, в Пензе не будет праздничного салюта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Все массовые мероприятия отменены в связи с режимом повышенной готовности, объявленным для борьбы с распространением коронавируса и продленным до 31 мая.

По программе, 9 мая в 9:30 в часовне Архангела Михаила (проспект Победы) состоится благодарственный молебен «Во славу русского оружия». В 10:00 у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев пройдет церемония возложения венков и цветов, посвященная 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Число участников ограничено.

С 12:00 до 18:00 в сквере Дениса Давыдова пройдет праздничный концерт в рамках фестиваля «Музыка - улицам города». Там же в 13:00 начнется всероссийская акция «Катюша» с участием национальных автономий города Пензы.

В это же время в сквере «Копилка пословиц» состоится всероссийская акция «Голубь мира». Все желающие смогут написать на бумажном голубе свое пожелание и повесить его на дерево.

С 13:00 до 21:00 на площади имени Ленина пройдет кинопоказ фильмов о войне. В это же время на Фонтанной площади - большой кавер-фестиваль «Песни Победы». Там же в 17:00 стартует акция «Песни Победы», в которой примут участие известные жители Пензы.

В 18:50 - минута молчания.

В 2020-м, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Пензе также не было салюта из-за коронавируса.