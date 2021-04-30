Общество

В Пензе в День Победы не будет праздничного салюта

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9 Мая, в День Победы, в Пензе не будет праздничного салюта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Все массовые мероприятия отменены в связи с режимом повышенной готовности, объявленным для борьбы с распространением коронавируса и продленным до 31 мая.

По программе, 9 мая в 9:30 в часовне Архангела Михаила (проспект Победы) состоится благодарственный молебен «Во славу русского оружия». В 10:00 у Монумента воинской и трудовой славы пензенцев пройдет церемония возложения венков и цветов, посвященная 76-годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Число участников ограничено.

С 12:00 до 18:00 в сквере Дениса Давыдова пройдет праздничный концерт в рамках фестиваля «Музыка - улицам города». Там же в 13:00 начнется всероссийская акция «Катюша» с участием национальных автономий города Пензы.

В это же время в сквере «Копилка пословиц» состоится всероссийская акция «Голубь мира». Все желающие смогут написать на бумажном голубе свое пожелание и повесить его на дерево.

С 13:00 до 21:00 на площади имени Ленина пройдет кинопоказ фильмов о войне. В это же время на Фонтанной площади - большой кавер-фестиваль «Песни Победы». Там же в 17:00 стартует акция «Песни Победы», в которой примут участие известные жители Пензы.

В 18:50 - минута молчания.

В 2020-м, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в Пензе также не было салюта из-за коронавируса.

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Гость||

Дожили...

Гость||

Ничего не понимаю: салют нельзя тк запрет на массовое скопление и тут же выкладывают программу мероприятий на другие скопления, в том числе о музыкальную праздничную программу по поводу запуска фонтана!

Гость||

Эх, двойные стандарты. Куча мероприятий с 1 по 10 число, на которых будут тысячи людей, а салюта не будет. А ещё претендуем на звание города трудовой доблести, где надо проводить салюты ежегодно и не только на 9 мая

Гость||

Всем уже глубоко фиолетово на барановирус. А чиновники решили просто распилить деньги, которые были заложены на салют

Гость||

Как-то нелогично - все дни и турниры шахматные, и на массовку детей на концерт в ККЗ со всего города тащат, всё в закрытых помещениях, а вот салют на улице - нельзя! Тогда и службы в церквях не проводите на Пасху, и шахматы и прочее

Гость||

маразм в действии)

Гость||

Дибилизм.

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