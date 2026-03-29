29 марта - Тележный день: устройте транспорту техосмотр

Сегодня, 29 марта, отмечается День специалиста юридической службы в Вооруженных силах России. В ведении этих людей - вопросы, связанные с работой военных судов (трибуналов), военной прокуратуры, органов военной юстиции, а также защита прав военнослужащих.

Также сегодня отмечается Международный день русалки. Праздник, посвященный сказочным существам, установили совсем недавно, в 2018 году. В России, согласно последнему опросу ВЦИОМ, каждый пятый респондент допускает существование русалок в реальности.

В истории 29 марта известно несколькими знаменательными событиями. В 1873 году Лев Толстой начал работу над романом «Анна Каренина», в 1886-м был создан рецепт кока-колы, а в 1998 году в Лиссабоне открылся самый длинный мост Европы, Васко да Гама, общей протяженностью 17 185 метров.

29 марта родились отец Петра I русский царь Алексей Михайлович Романов (Тишайший), советский политический и государственный деятель, ближайший соратник Сталина Лаврентий Берия, советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, общественный деятель Станислав Говорухин.

В народном календаре сегодня Саввин (он же Тележный) день. Если вы автовладелец, то озаботьтесь подготовкой своей машины к летнему сезону: смените резину, осмотрите подвеску, долейте тормозную жидкость. В старину крестьяне весь день посвящали телегам - осматривали и чинили их, укрепляли колеса, прилаживали оглобли. Последуйте их примеру!

Именины 29 марта отмечают Александр, Антон, Мария, Роман, Трофим и Юлиан.

Растущая Луна во второй четверти. Согласно лунному календарю, день хорош для командировки, начала поездки. Сегодня возрастает личное обаяние, уверенность в себе, не покидает энтузиазм. Все это поможет осуществить намеченные ранее планы.