31 марта позаботимся о резервных копиях важных данных

Сегодня, 31 марта, имеет смысл сделать копии всех файлов на компьютере, ведь сегодня во всем мире отмечается День резервного копирования (День бэкапа). Чтобы любимые фотографии, домашние видеозаписи, ценные статьи, контактные номера и адреса не пропали, например, с жесткого диска, следует переместить важную информацию в надежное хранилище.

Дата жизненно необходимого мероприятия выбрана не случайно: по наблюдениям его инициаторов, 1 апреля хакерские атаки совершаются чаще, чем в другие дни. Практика показывает, что программисты-хулиганы любят устраивать «шутки» с рассылкой вирусов или вредоносных программ, уничтожающих данные.

31 марта известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1814 году русские и союзные войска вошли в Париж, в 1889-м состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни, в 1893-м Уиткомб Джадсон изобрел новую застежку, названную молнией, а в 1966-м СССР запустил в космос первый искусственный спутник Луны.

31 марта родились композиторы Йозеф Гайдн и Иоганн Себастьян Бах, французский философ Рене Декарт, русский театральный деятель и меценат Сергей Дягилев, детский писатель Корней Чуковский, актеры Александр Збруев, Владимир Винокур, хоккеист Павел Буре.

В народном календаре сегодня Кирилл - Дери Полоз. Крестьяне называли его так, потому что 31 марта снега уже практически не было и у саней можно было ободрать полозья. В старину отмечали: если на Кирилла зацвела мать-и-мачеха, морозы отступили окончательно.

Именинники в этот день - Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья и Трофим.

Растущая Луна - во второй четверти. Согласно лунному календарю, пришло время расширять круг общения и вместе с тем работать над собой.

