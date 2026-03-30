30 марта - день прогулки по парку

Сегодня стоит найти время, чтобы полюбоваться красотой природы и своими глазами увидеть, как она восстает от зимнего сна. Потому что 30 марта неофициально отмечается день прогулки по парку.

Такое времяпрепровождение как нельзя уместно в День осведомленности о синдроме упущенных каникул. Акция впервые прошла в России в 2023 году: инициаторы хотели обратить всеобщее внимание на необходимость своевременного отдыха. Согласно статистике, примерно половина населения страны не отдыхает: 49,5% брали отпуск всего 1 раз либо отказывались от него вообще. Участники исследования, не ходящие в отпуск, отмечают у себя опустошенность, истощение и стресс. Это состояние психологи и называют «синдромом упущенных каникул».

Зато славянские предки хорошо понимали, как важно привечать весну. В этот день они отмечали Ладодение - праздник весны и тепла. В этот день было принято воспевать матушку-природу, начинающую пробуждаться после морозов. Молодежь водила хороводы, хозяйки пекли из теста жаворонков и размещали их над дверью.

30 марта в России вспоминают то, что сделал для страны сотни лет назад Иван Сусанин. Простой крестьянин из Костромской области 30 марта 1613 года совершил настоящий подвиг. Воспетый поэтами образ стал центральным в опере М. И. Глинки «Жизнь за царя».

Имя героя обросло легендами и вызывает множество споров среди исследователей. До сих пор не прояснены все обстоятельства события, включая точное время, место гибели героя и положение дел там, где он жил.

30 марта произошло несколько значимых исторических событий. Так, в этот день в 1796 году Карл Гаусс решил задачу, над которой математические умы бились больше 2 000 лет: с помощью циркуля и линейки построил правильный 17-угольник (гептадекагон). В 1867-м Россия и США заключили соглашение о продаже Аляски, в 1896-м мир узнал, что такое психоанализ, а в 1970-м на экраны вышел фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», ставший культовым.

30 марта родились русский князь Иван II Красный (отец Дмитрия Донского), испанский художник Франсиско Гойя и российский мастер портрета Василий Тропинин, французский поэт Поль Верлен, голландский художник-постимпрессионист Винсент ван Гог, советский авиаконструктор Сергей Ильюшин.

В народном календаре 30 марта - Алексей Теплый. На Руси было принято в этот день собирать березовый сок и готовить из него взвар с медом, прибавляющий сил. А из березовых почек делали ранозаживляющий и антиревматический бальзам.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Виктор, Макар и Павел.

Растущая Луна - во второй четверти. Лунный календарь рекомендует не поддаваться обидам и не идти на поводу у эмоций. Ссориться сегодня противопоказано - помириться потом будет крайне трудно. Во второй половине дня лучше разобраться со старыми проблемами.