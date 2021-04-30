Пензенцы могут зарегистрироваться для участия в «Бессмертном полку»

30.04.2021 | 10:17

9 Мая любой житель Пензенской области сможет принять участие в онлайн-шествии «Бессмертный полк». Массовая акция, запущенная в 2013 году, имеет особое значение для россиян как дань уважения участвовавшим в Великой Отечественной войне предкам.

Из-за сложной эпидемиологической ситуации мероприятие во второй раз будет проходить в онлайн-формате.

Чтобы присоединиться к «Бессмертному полку», нужно до 7 мая подать заявку. Для ее заполнения необходимо зайти на сайт 2021.polkrf.ru по ссылке, нажать кнопку «Принять участие», выбрать свой регион, зарегистрироваться в проекте, указав e-mail либо номер телефона, и получить код доступа к «Личному кабинету».

Также можно авторизоваться через аккаунт в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассники».

Присоединиться к мероприятию можно и через ресурс «Банк Памяти» на sber9may.ru и мини-приложение «Бессмертный полк» в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Оно доступно в разделе «Приложения» указанных соцсетей.

В «Личном кабинете» нужно ввести фамилию, имя, отчество героев, годы их жизни, прикрепить фотографии (не более 15 героев), а также добавить свое фото (все снимки не должны превышать 5 мегабайт). В «Личном кабинете» изображения можно редактировать. После подачи заявки там же можно следить за ее статусом.

Фотографии ветеранов включат в трансляцию, и они примут участие в виртуальном шествии. Оно начнется в 15:00. Каждого, кто решил поделиться фотографиями предков-героев, заранее оповестят о времени их прохождения в строю. Ссылкой на точное время можно будет поделиться с родными и близкими.

По всем вопросам работы проекта можно получить консультацию по номеру горячей линии 8 (800) 20-1945-0 или по электронному адресу: polkonline@polkrf.ru.