1 апреля посмеемся от души и отметим День птиц

1 апреля в старину считалось днем, когда после зимней спячки просыпается домовой. Для хранителя очага ставили на пол блюдца с кашей, молоком и хлебом, а чтобы у него было хорошее настроение, старались развеселить: рядились в одежду наизнанку, надевали на ноги разную обувь, а в разговорах смешно и безобидно обманывали друг друга. Тогда, по поверью, дух не шалил спросонья.

Со временем обычай задабривать домового забылся, однако традиция разыгрывать друзей и родных осталась: 1 апреля во всем мире отмечается День смеха, который нередко называют также Днем дурака. Главное - чтобы шутки не ранили, а вызывали искренний хохот, который, как утверждают ученые, очень полезен для здоровья.

Любители природы сегодня отметят еще один праздник - Международный день птиц. Он появился в США в 1894 году, а затем пришел в Европу и Россию. Время для праздника выбрано не случайно: как раз теперь из теплых краев возвращаются пернатые. Взрослые и дети в этот день благоустраивают места обитания водоплавающих птиц, вывешивают новые дуплянки и скворечники.

1 апреля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1748 году начались раскопки древнеримского города Помпеи. В 1930-м в кинематографе впервые появился образ роковой женщины (а создала его Марлен Дитрих), в 1938-м в Швейцарии состоялась первая широкая презентация растворимого кофе.

В этот день родились английский врач и физиолог Уильям Гарвей, русский писатель Николай Гоголь, германский государственный деятель Отто фон Бисмарк, французский поэт и драматург Эдмон Ростан, русский композитор, пианист и дирижер Сергей Рахманинов.

В народном календаре 1 апреля - Дарья Грязная. Снег тает уже активно, вешние воды заливают поля, дворы, дороги. Считалось, что Дарья лепит грязь на тех, чьи помыслы нечисты, поэтому скверных людей легко опознать по испачканной одежде.

Именины сегодня отмечают Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий и Софья.

Растущая Луна - во второй четверти с переходом в полнолуние. Согласно лунному календарю, до вечера любое начинание обречено на успех, а вот потом активность лучше поумерить, чтобы не наделать глупостей.