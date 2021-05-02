3 мая попробуем силы в кондитерском искусстве

02.05.2021 | 08:13

Если вы никогда не пекли «Наполеон», не готовили булочки с изюмом и корицей, не растапливали шоколад для глазирования, то 3 мая прекрасный день для того, чтобы попробовать сделать что-нибудь в таком духе. Потому что сегодня в России отмечается День кондитера и ничто не мешает испытать свои силы в этой замечательной профессии.

Не многим известно, что кондитерское дело зародилось в Италии и оттуда распространилось по Европе. Произошло это в конце XV - начале XVI века. А специалисты по истории кондитерского искусства утверждают, что оно возникло в древности, когда людям стал известен вкус меда.

Как бы то ни было, в День кондитера скажем спасибо тем, кто делает нашу жизнь слаще благодаря своему мастерству.

Также 3 мая отмечается Всемирный день свободы печати. Каждый год перед ним различные организации по защите прав журналистов готовят доклады о состоянии отношений массмедиа и общества, дают правовую оценку возможности выражения мнений журналистов и прессы в разных государствах.

Если вы решите сегодня позагорать (на дачном ли участке или на собственном балконе в самоизоляции), то, нежась под теплыми лучами, вспомните, что сегодня отмечается и День Солнца. Солнечная энергия - возобновляемая, она дается человеку так же, как энергия ветра и морских волн. Важно научиться использовать эти ресурсы, не приводящие к образованию токсичных или радиоактивных отходов.

3 мая в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1904 году американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал первую в мире самопишущую механическую ручку, в 1908-м в 25 километрах от Бейрута (Ливан) нашли огромную статую Девы Марии, а в 1978-м впервые в мире была разослана вирусная реклама, которую сегодня называют спамом.

3 мая родились итальянский философ и политик эпохи Возрождения Никколо Макиавелли, церковный и государственный деятель Сергий Радонежский, художник Александр Бенуа, писательница Татьяна Толстая и актриса Наталья Андрейченко.

В народном календаре 3 мая - день окликания предков. Славяне верили: в этот день покойники желают повидаться с родными, поэтому нужно посетить их могилы. На кладбище наши предки плакали, причитали и окликали умерших. А обеденный стол накрывали как можно изобильнее, чтобы души умерших убедились: в доме все благополучно, потомки живут сыто и хорошо.

Сегодня именины празднуют Александр, Гавриил, Григорий, Николай и Федор.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь советует не начинать сегодня новые дела, особенно важные, имеющие особое значение. День удачен для общения и переговоров. Стоит внимательно отнестись к снам, они могут нести в себе полезную информацию.