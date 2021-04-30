1 Мая - Праздник Весны и Труда

30.04.2021 | 16:05

Сегодня, 1 мая, многие страны мира отмечают Праздник Весны и Труда. Изначально он носил название «День международной солидарности трудящихся».

Праздник ведет свою историю от 1 мая 1886 года, когда американские рабочие в Чикаго выдвинули требование восьмичасового рабочего дня и организовали забастовку. Она закончилась кровопролитием и столкновениями с полицией.

В июле 1889-го II Интернационал в память о выступлении рабочих в США принял решение о проведении 1 мая ежегодных демонстраций. Так День международной солидарности трудящихся был впервые отмечен в европейских государствах.

Помимо чикагской демонстрации, 1 мая известно в истории и другими знаменательными событиями. В 1840 году в Англии появились первые в мире почтовые марки, в 1918-м на Ходынском поле состоялся первый военный парад Красной армии, в 1944-м была учреждена медаль «За оборону Москвы», а в 1990-м в столице впервые прошла демонстрация оппозиции.

В народном календаре 1 мая - Кузьма Огородник, или Кукушкин день. Считалось, что в этот день начинает куковать кукушка. Традиционно на Кузьму сеяли морковь и свеклу. Считалось, что заниматься этим должны женщины. Все посаженное мужчиной пойдет в цвет, а плода не даст.

1 мая родились мэтр отечественной мультипликации, создатель экранных образов Винни-Пуха и Бонифация Федор Хитрук, писатель Виктор Астафьев, биолог и автор популярных книг о животных Игорь Акимушкин, российский футболист Алексей Смертин.

Именинники в этот день - Василий, Виктор, Виссарион, Ефим, Иван, Кузьма, Михаил, Тамара, Феликс.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня хороший день для смены деятельности или даже переезда. Задуманное будет легко воплотить в жизнь.