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30 апреля - День пожарной охраны России

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В пятницу, 30 апреля, в России отмечается День пожарной охраны. Праздник был учрежден президентом Борисом Ельциным в 1999 году.

Первая российская противопожарная служба была создана еще в 1649-м при царе Алексее Михайловиче. 30 апреля он подписал «Наказ о Градском благочинии», который устанавливал строгий порядок при тушении пожаров в Москве. Именно это событие и послужило основанием для выбора даты профессионального праздника пожарной охраны.

Кроме того, сегодня День памяти сотрудников МЧС, погибших при исполнении служебных обязанностей.

А еще 30 апреля Международный день джаза. Впервые этот праздник отметили в 2012 году, его учредителем стало ЮНЕСКО. Джаз - символ мира, музыка, объединяющая людей и стирающая государственные границы.

В странах Северной Европы в ночь с 30 апреля на 1 мая отмечают праздник ведьм - Вальпургиеву ночь. Считается, что в это время ведьмы в первый раз после зимы вылетают на метлах и собираются на горных вершинах. Там их ждет весенний пир с демонами и дьяволами.

Кроме того, в Швеции сегодня празднуют день рождения короля, в Мексике - День ребенка, во Вьетнаме - День победы.

30 апреля произошло несколько значимых исторических событий. В 1789 году состоялась церемония инаугурации первого президента США. В 1812-м Луизиана стала штатом США. 30 апреля 1918 года в Петрограде была образована киностудия «Ленфильм», в 1971-м открылся новый Большой Московский цирк на Ленинских (Воробьевых) горах.

В 1945-м в этот день разведчики 150-й стрелковой дивизии Егоров и Кантария водрузили Знамя Победы над рейхстагом в Берлине.

В народном календаре сегодня день Зосимы Пчельника. Русские мужики выходили на пасеку и молились покровителю пчел и пчеловодов Зосиме. К этому дню приурочивали вывоз ульев на пасеки.

Именинники 30 апреля - Адриан, Александр, Ефрем, Иван, Михаил, Семен и Федор.

В этот день родились немецкий математик и астроном Карл Фридрих Гаусс, чешский писатель-сатирик Ярослав Гашек и народный артист РФ Филипп Киркоров.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня легко поддаться на провокацию и оказаться в самом центре скандала. Держите себя в руках. В этот день вам стоит оглянуться назад, подумать, кого вы могли обидеть, и попросить прощения.

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