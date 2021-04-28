29 апреля - Международный день танца

28.04.2021 | 14:24

29 апреля отмечается Международный день танца, учрежденный по решению ЮНЕСКО в 1982 году. Датой праздника был выбран день рождения французского балетмейстера Жана-Жоржа Новера - реформатора хореографического искусства, который считается отцом современного балета.

В историю 29 апреля вошло несколькими знаменательными событиями. В 1770 году Джеймс Кук высадился на восточном побережье Австралии. В 1913 году Гидеон Сундбек запатентовал застежку-молнию. В 1932-м в СССР были созданы бригады содействия милиции (бригадмил). А в 2000 году Германия передала России фрагменты подлинной Янтарной комнаты.

124 года назад, 29 апреля 1897 года, английский физик Джозеф Томсон заявил об открытии электрона. Согласно докладу, с которым профессор Кембриджского университета выступил в Лондоне, электрон - элементарная частица, являющаяся наименьшим материальным носителем массы и электрического заряда в природе.

В 1906 году Томпсон стал обладателем Нобелевской премии по физике.

В народном календаре сегодня Арина - Урви Берега. Прозвище связано с тем, что после половодья реки и ручьи входили в русла, оставляя небольшие протоки и бочажки. В этот день начинали высаживать рассаду.

Именинники 29 апреля - Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел и Тимофей.

29 апреля родились российский историк и государственный деятель Василий Татищев, французский математик, физик, астроном Жюль Анри Пуанкаре, американский газетный магнат Вильям Херст, английский автор приключенческих романов Рафаэль Сабатини, американский пианист, аранжировщик, композитор Дюк Эллингтон, советская лыжница, четырехкратная олимпийская чемпионка Галина Кулакова, народная артистка России Лариса Удовиченко, американские актрисы Мишель Пфайффер и Ума Турман.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю 29 апреля есть риск попасть под чужое влияние. Лучше не заниматься серьезными делами, а отложить их на время. Этот день хорош для визита к парикмахеру.