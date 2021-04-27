28 апреля поздравим работников скорой помощи

27.04.2021 | 14:35

28 апреля в России отмечается День работников скорой медицинской помощи. Если у вас есть знакомые в этой службе, обязательно поздравьте их с профессиональным праздником. И пусть он пока не отмечается официально, каждый из нас знает: за плечами работника скорой помощи - десятки, а может, и сотни спасенных человеческих жизней.

Сегодня также отмечается Всемирный день охраны труда. По оценкам Международной организации труда, каждый день в мире 6 300 человек погибает в результате несчастных случаев на рабочем месте. Профессиональные болезни уносят жизни около 2,3 миллиона человек в год. Поэтому МОТ предлагает в этот день напоминать о правилах безопасности, позволяющих предотвращать несчастные случаи и снижать вероятность заболеваний на рабочих местах.

Кроме того, 28 апреля в России отмечают День химической безопасности, когда проводятся различные экологические акции, семинары, пикеты. Дата также выбрана неслучайно. 28 апреля 1974 года на заводе химического оружия в чувашском городе Новочебоксарске загорелся цех с авиационными бомбами. В окружающую среду попали тонны отравляющих веществ, однако информация о катастрофе и ее последствиях скрывалась до 1990-х годов.

28 апреля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1563 году в Москве начала работать типография первопечатников Ивана Федорова и Петра Мстиславца, в 1914-м в США был запатентован воздушный кондиционер, в 1925-м в СССР ввели систему прописки граждан в городских поселениях, в 1947-м норвежский этнограф Тур Хейердал отправился в путешествие на плоту «Кон-Тики», а в 2001-м состоялся первый полет космического туриста. Им стал американский миллионер Деннис Тито.

В народном календаре 28 апреля - Пудов день. В этот день пчеловоды проверяли, как пчелы пережили зиму, а если весна была ранней, то выставляли ульи на свежий воздух.

28 апреля отмечают именины Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Севастьян, Трофим и Федор.

В этот день родились пятый президент США Джеймс Монро, русский и советский актер Александр Остужев, советский и литовский актер Донатас Банионис, английский писатель Терри Пратчетт, американская писательница Харпер Ли, президент Ирака Саддам Хусейн, голливудская актриса Пенелопа Крус.

Убывающая луна находится в третьей четверти. Лунный календарь обещает, что день будет светлым и радостным. Не упустите возможность встретиться с друзьями и близкими. Сегодня не стоит принимать важных решений и планировать что-то грандиозное.