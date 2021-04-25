26 апреля исполнится 35 лет со дня чернобыльской катастрофы

25.04.2021 | 08:42

Сегодня, 26 апреля, отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. Исполняется 35 лет со времени событий на Чернобыльской АЭС.

26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке атомной электростанции произошел мощный взрыв, равный по силе воздействия 500 бомбам, сброшенным на Хиросиму.

В результате был полностью разрушен реактор, в окружающую среду попало огромное количество радиоактивных веществ. Образовавшееся облако разнесло радионуклиды по большей части территории Европы и Советского Союза. Чернобыль стал символом техногенной катастрофы для всего человечества.

Ежегодно в этот день отдают дань памяти жертвам радиационных аварий и катастроф и дань уважения ветеранам Чернобыля, а также всем, кто участвовал в ликвидации последствий несчастных случаев, связанных с радиацией.

Также 26 апреля отмечается Всемирный день интеллектуальной собственности, подчеркивающий значение инноваций в повседневной жизни человека. Патенты, товарные знаки, авторское право и смежные права как результаты творчества и знаний являются мощными инструментами содействия экономическому и культурному развитию всего мирового сообщества.

26 апреля в России официально отмечается День нотариата. Эта структура оформилась в XIX веке, когда в окружных судах появились нотариусы, которые назначались председателями Судебной палаты. Чтобы претендовать на эту должность, кандидату нужно было внести денежный залог и успешно пройти испытания.

Работа нотариусов заключалась в основном в защите имущественных прав граждан: составлении актов и свидетельствовании различных документов, утверждении и регистрации действий, связанных с передачей имущества.

До 2016 года День нотариата отмечался неофициально, в пределах профессионального сообщества.

Сегодня у православных христиан начинается Страстная неделя, посвященная воспоминаниям о последних днях Христа, его смерти и погребении. Для верующих это божественный праздник осознания, что спасение приходит через страдания и смерть Иисуса.

В истории 26 апреля знаменательно несколькими событиями. В 1658 году указом царя Алексея Михайловича главная башня московского Кремля была переименована в Спасскую, в 1792-м впервые прозвучал революционный гимн «Марсельеза», в 1991-м был принят закон «О реабилитации репрессированных народов», а в 1997-м в России учредили орден «За милосердие и исцеление».

В этот день родились римский император Марк Аврелий, королева Франции Мария Медичи, возлюбленная британского адмирала Нельсона Эмма Гамильтон, советская и российская актриса театра и кино Элина Быстрицкая, артист Владислав Дворжецкий.

В народном календаре 26 апреля - Фомаида Медуница. На Фомаиду опытные хозяйки отправлялись в лес собирать медуницу. Ее использовали как в виде отвара, так и для салата. Также собирали первые всходы щавеля и молодые побеги чеснока и лука - их добавляли в щи и похлебки.

Именины сегодня отмечают Георгий, Дмитрий и Марфа.

Растущая луна находится во второй четверти. Лунный календарь советует тем, у кого сегодня плохое настроение, заняться спортом, сбросить стресс. Тем же, кто полон сил и положительных эмоций, самое время активно поработать. Рвение приведет только к хорошему: повышению по службе, прибавке к зарплате, заслуженному признанию.