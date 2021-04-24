25 апреля - день дочерей и пингвинов

24.04.2021 | 14:51

Если у вас есть дочка, то не забудьте сегодня сказать ей теплые слова. Ведь сегодня, 25 апреля, отмечается Всемирный день дочери.

Его основная цель - привлечь внимание общества к проблемам девочек-подростков и оказать им посильную помощь. А слова любви и заботы никогда не бывают лишними по отношению к детям, даже если они уже давно взрослые и обзавелись собственными дочерьми и сыновьями.

25 апреля отмечается экологический праздник - Всемирный день пингвинов. Этих нелетающих птиц с кургузыми хвостиками и походкой вперевалку называют символом Антарктиды, потому что водятся они лишь в открытом море Южного полушария. Дата празднования Всемирного дня пингвинов выпадает на период, когда проходит миграция пингвинов на материк для размножения.

В семействе пингвинов насчитывается 18 видов. Самым большой - императорский, чей рост может достигать 120 см, вес же - более 40 кг. А вот малый пингвин - совсем кроха: в высоту он по колено взрослому человеку и весит не более 2,5 кг.

Сегодня отмечается Международный день ДНК. Его учредили в память о том, что 25 апреля 1953 года в журнале Nature были опубликованы результаты исследования структуры молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты.

В этом году 25 апреля христиане отмечают вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. В календаре оно значится как последнее воскресенье перед Пасхой. Верующие приходят с ветками, как правило, ивовых растений - вербы, ивы, ветлы или других деревьев, которые первыми распускаются весной, - олицетворяющих пальмовые ветви, что несли иудеи, встречавшие Иисуса в Иерусалиме.

25 апреля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1792 году во Франции в обиход ввели гильотину как орудие казни, в 1895-м был подписан указ об учреждении Русского музея императора Александра III (ныне - Государственный Русский музей), в 1901-м в штате Нью-Йорк впервые в мире появились автомобильные номера, а в 1942-м был основан Московский монетный двор Гознака.

25 апреля родились один из изобретателей радио Гульельмо Маркони, командарм Семен Буденный, советский композитор-песенник Василий Соловьев-Седой, народный артист СССР Юрий Яковлев, американская джазовая певица Элла Фицджеральд, народный артист России Михаил Кононов, голливудский актер Аль Пачино, знаменитый фокусник Арутюн Акопян, политик Владимир Жириновский и хоккеист Владислав Третьяк.

В народном календаре сегодня Василий Парильщик. Вообще-то святого, чью память отмечают в этот день, звали Василием Парийским, так как он был епископом в городе Парии. Однако на Руси его переименовали в Парильщика. «Весна землю парит», - говорили крестьяне о прогретой солнечными лучами почве. Конечно, в этот день было принято париться в бане.

Именины сегодня отмечают Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа и Сергей.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь называет сегодняшний день наиболее подходящим в течение лунного месяца для начала серьезного предприятия, принятия важного решения. Все, что начато сегодня, должно завершиться с блеском.