Не забудь!

24 апреля встанем на защиту лабораторных животных

Печать

24 апреля известно как Международный день солидарности молодежи. Впервые его отметили в 1957 году.

Раньше Международный день солидарности молодежи встречали с размахом: проводились молодежные съезды, концерты и другие праздничные мероприятия с тщательно продуманной программой, призванные продемонстрировать стремление нового поколения объединить усилия в борьбе за свои права и решение важнейших проблем.

С течением времени пафос сошел на нет, но и сейчас этот день празднуется, как правило, по инициативе различных молодежных и общественных организаций.

Во многих странах сегодня отмечают Международный день ветеринарного врача. Он значится в календаре в последнюю субботу апреля каждого года. Ветеринары спасают жизни животных, и не только домашних, но и сельскохозяйственных, а также бездомных, попавших в беду.

Так совпало, что 24 апреля отмечается и День защиты лабораторных животных. Сегодня во всем мире развивается движение против вивисекции. Первоначально это делали лишь зоозащитные организации нескольких стран.

Чаще всего для опытов используют мышей, крыс, кроликов, собак и обезьян. Сотни животных мучаются и погибают в лабораториях, на них проводят опыты, испытывают новые лекарства и химические вещества, их строение изучают будущие медики и ветврачи. В этот день противники вивисекции проводят просветительские акции, чтобы напомнить о братьях наших меньших, страдающих в лабораториях по воле человека.

24 апреля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1671 году выдали царским воеводам и вскоре казнили Степана Разина, в 1682-м в Пустозерске был сожжен глава старообрядчества Аввакум, в 1800 году основана Библиотека конгресса США, а в 1833-м в Америке запатентовали газированную воду.

В этот день родились российский социолог и политолог Юрий Левада, американская певица и актриса Барбра Стрейзанд и российская гимнастка Ирина Чащина.

В народном календаре 24 апреля - Антип Водогон: считалось, что на это число приходится пик половодья. Дождь на Антипа предвещал грибной год, а заморозки говорили об изобилии груздей.

Именины сегодня отмечают Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор и Яков.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь обещает радостный и светлый день, который принесет удачу. Не откладывайте дела, так как сегодня они решаются гораздо проще, чем в любой другой день. Если вы проснулись и встали не с той ноги, займитесь спортом - это отвлечет от негативных мыслей.

Подпишитесь на новости Penzainform и будьте в курсе жизни региона! 

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте