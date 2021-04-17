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18 апреля - день памятников и исторических мест

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Сегодня, 18 апреля, отмечается Международный день памятников и исторических мест. Его девиз - «Сохраним нашу историческую родину». Праздник учредили в 1984 году, чтобы привлечь внимание общества к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия.

В России насчитывается около 150 тысяч объектов культурного наследия федерального и регионального значения. К сожалению, каждый год страна утрачивает до 200 памятников истории и культуры, и некоторые объекты восстановить невозможно.

В России 18 апреля - День воинской славы. Он установлен в честь победы Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере. Само событие произошло 12 апреля 1242 года, но из-за издержек при переводе дат со старого стиля на новый случилась накладка, и его стали отмечать 18 апреля.

В битве на Чудском озере, вошедшей в историю как Ледовое побоище, захватчики потерпели сокрушительное поражение от войск под командованием русского князя Александра Невского. Было уничтожено 400 рыцарей, взято в плен 90. Часть ливонцев утонула. Вырвавшихся из окружения преследовала русская конница, завершившая разгром.

Также сегодня отмечается Всемирный день радиолюбителя. 18 апреля 1925 года в Париже был основан Международный союз радиолюбителей. В настоящее время его члены живут более чем в 150 странах мира.

В истории 18 апреля известно несколькими знаменательными событиями. В 1902 году впервые был применен метод дактилоскопии для опознания преступника, в 1922-м в Москве открылось движение автобусов, а в 1923-м в СССР создано спортивное общество «Динамо».

18 апреля родились советский писатель, историк, литературовед Натан Эйдельман, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР Георгий Вицин, российский артист балета, балетмейстер, хореограф, педагог, народный артист СССР Владимир Васильев и композитор-песенник, народный артист Белоруссии Эдуард Ханок.

В народном календаре сегодня Федул Ветреник. В этот день крестьяне проветривали избы, изгоняя из них нечистую силу. Считалось, что на Федула появляются бабочки-крапивницы и божьи коровки.

Именины в этот день отмечают Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен и Феодул.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь предупреждает: сегодня напомнят о себе нерешенные задачи и забытые проблемы, а еще могут произойти неожиданные события.

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