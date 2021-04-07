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8 апреля - День российской анимации

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Сегодня отмечается День российской анимации. 8 апреля в 1912 году прошла премьера первого отечественного мультипликационного фильма «Прекрасная Люканида». Его автор, биолог Владислав Старевич, рассказывал про несчастную любовь, переживаемую насекомыми.

Российская, а затем и советская школа славилась выдающимися мастерами, чьи работы составили золотой фонд мировой мультипликации. В настоящее время единая русская школа продолжает радовать зрителей, обращаясь к разнообразным стилям и направлениям.

Свой профессиональный праздник сегодня отмечают сотрудники военных комиссариатов РФ. Они осуществляют призыв в Вооруженные Силы РФ, ставят на учет рядовых и офицеров запаса и выполняют ряд других задач.

Также 8 апреля Международный день цыган. Это вольная нация, которая живет по законам кочевников. Их дом там, где ветер и простор для лошадей.

Цыгане говорят на разных языках, но считают себя родственниками и везде найдут соплеменников. Поэтому 8 апреля 1971 года в Лондоне состоялся Всемирный конгресс цыган, который собрал представителей этой национальности из 30 стран мира. Тогда и был утвержден Международный день цыган.

В истории 8 апреля произошло несколько знаменательных событий. В 1158 году князь Андрей Боголюбский заложил Успенский собор во Владимире. В 1766-м в Америке была запатентована первая пожарная лестница, а в 1918 году российский имперский триколор заменили красным флагом.

8 апреля по народному календарю Гавриил Благовест. Считалось, что после Гавриила женщины не должны заниматься зимними домашними делами - прясть, вязать. Им следовало приступать к полевым и огородным работам.

Сегодня именинники Авраам, Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья и Степан.

8 апреля родились американские актрисы прошлого века Мэри Пикфорд и Соня Хени, советский актер Никита Михайловский (Рома из «Вам и не снилось...»), музыкант, золотая гитара России Виктор Зинчук и четырехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, тренер Анастасия Ермакова.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь гласит, что этот день совсем не подходит для работы. Важные операции с деньгами рекомендуется отложить, иначе есть риск остаться с пустыми карманами. Да и вообще день нервный, постарайтесь не поддаваться на провокации, держите себя в руках.

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