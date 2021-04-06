7 апреля пройдемся пешком и отпразднуем день рождения Рунета

06.04.2021 | 14:59

Сегодня, 7 апреля, прямо с утра подумайте о том, с чего лучше начать здоровую жизнь. Потому что в этот день отмечается Всемирный день здоровья.

Выбирайте: начать делать зарядку, положить за правило обливаться холодной водой или ежедневно делать 10 000 шагов? Возможно, вам придется по душе последний вариант. Пензенские специалисты специально посчитали длину главных пешеходных маршрутов областного центра.

7 апреля своим праздником считают все пользователи российской зоны интернета: в этот день в 1994 году родилась доменная зона .ru.

До того все отечественные ресурсы Сети начиная с 1991 года размещались в международных доменах и в зоне .su. Однако после распада Советского Союза началась работа над созданием доменов независимых государств. Со временем появились 15 доменов для бывших советских республик.

Сегодня в нашей стране введен еще один домен - .рф. Это первый в интернете домен на кириллице.

Также в нашей стране в первое воскресенье апреля отмечается День геолога. Примечательно, что в России первым государственным поисково-разведочным учреждением стал Приказ рудокопных дел, созданный Петром I в 1700 году.

Через 20 лет он был преобразован в Берг-коллегию, а в 1807-м она была реорганизована в Горный департамент. В 1882 году был создан Геологический комитет, ставший главным государственным геологическим учреждением Российской империи.

Сегодня День геолога отмечается не только в России, но и в странах СНГ. Его считают своим праздником люди всех профессий, связанных с поиском и добычей полезных ископаемых.

Православные сегодня отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил о грядущем рождении Иисуса Христа. С праздником на Руси были связаны некоторые обычаи. Считалось, что в Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», то есть всякая работа является грехом. Кроме того, в этот день на волю выпускали диких птиц, которых крестьяне брали в дома пережить зиму.

В историю 7 апреля вошло несколькими знаменательными событиями. В 1795 году во Франции был принят закон о введении метрической системы мер, в 1805-м в Вене состоялась премьера Третьей симфонии Людвига Ван Бетховена, а в 1826-м в Мюнхене заложили здание Пинакотеки (картинной галереи).

7 апреля родились первый директор ЦРУ Аллен Даллес, американская джазовая певица Билли Холидей, французский предприниматель, создатель компании Yves Rocher Ив Роше, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, бизнесмен Фрэнсис Форд Коппола, российский продюсер, кинокритик, актер, создатель кинофестиваля «Кинотавр» Марк Рудинштейн, советский и российский государственный деятель, политик, дипломат Валентина Матвиенко, гонконгский и американский актер и каскадер, кинорежиссер, продюсер, сценарист Джеки Чан, французский актер Гийом Депардье (сын Жерара Депардье).

Именины сегодня отмечает Тихон.

Убывающая луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь советует сегодня не перестараться и не перерасходовать свои силы. Также лучше отказаться от шопинга, путешествий. Особенно внимательными следует быть водителям: беречь свою машину, не оставлять ее без присмотра.