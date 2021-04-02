3 апреля - Всемирный день вечеринки

02.04.2021 | 19:58

Сегодня, 3 апреля, отмечается Всемирный день вечеринки. Это неофициальный праздник, но, несмотря на свой веселый характер, он был создан с серьезными намерениями.

Идея организовать его появилась после выхода фантастического романа «Полет» американской писательницы Ванны Бонта. Повествование заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти праздник, объединяющий человечество.

Роман увидел свет в 1995 году, а уже в 1996-м в США отметили первый Всемирный день вечеринки. Девизом празднества стали слова «Вечеринка – это противоположность войны».

3 апреля произошло несколько важных исторических событий. В 1860 году в США открылась регулярная трансконтинентальная почтовая служба «Пони-экспресс», в 1879-м София была провозглашена столицей Болгарии, в 1933-м советский хирург Юрий Вороной провел первую в мире операцию по пересадке почки человеку, в 1973-м компания IBM представила разработку штрихкода, а в 1976-м состоялось первое вручение французской кинопремии «Сезар».

В народном календаре сегодня Кирилл Катаник. Этот день считался последним, когда можно было скатиться на санках с гор, а потом их убирали до лучших времен.

Именины сегодня отмечают Владимир, Кирилл, Яков.

3 апреля родились писатель и сценарист Юрий Нагибин, дважды лауреат премии «Оскар» киноактер Марлон Брандо, врач Валентин Дикуль, актеры Алек Болдуин и Эдди Мерфи.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня тот самый день, когда «смелым покоряются моря». Пришло время покорять вершины успеха, действуйте уверенно и ничего не бойтесь.