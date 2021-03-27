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Не забудь!

28 марта вспомним добрым словом изобретателя стиральной машины

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В этом году 28 марта выпало на воскресенье. А это значит, что многие хозяйки посвятят часть дня приведению в порядок одежды - как своей, так и домочадцев. Проще говоря, займутся стиркой.

Но прежде чем загрузить вещи в бак, скажите спасибо американцу Натаниэлю Бриггсу из Нью-Гемпшира за незаменимую и старательную помощницу - стиральную машину. Это он 224 года назад, 28 марта 1797-го, запатентовал первую конструкцию для стирки - деревянный ящик с подвижной рамой. С тех пор эта дата считается днем рождения стиральной машины.

В истории 28 марта отмечено еще несколькими знаменательными событиями. В 1709 году немецкий алхимик Иоганн Бетгер передал придворной канцелярии курфюрста Августа Саксонского записи о своих заключительных опытах по получению фарфора.

28 марта 1776-го известный меценат, московский губернский прокурор князь Петр Урусов получил правительственную привилегию, подписанную императрицей Екатериной II, «на открытие актерской труппы» и на «содержание спектаклей, маскарадов, балов и прочих увеселений» сроком на 10 лет. Так появился Большой театр.

Труппа давала спектакли в пристройке к дому графа Воронцова на Знаменке, а в 1780 году было выстроено новое, уже каменное здание. На этом месте сейчас и расположен знаменитый на весь мир Большой театр - первый постоянный театр в Москве.

28 марта 1837 года Чикаго был официально зарегистрирован как город.

28 марта родились чешский педагог-гуманист, основатель педагогической науки Ян Амос Коменский, русский и советский писатель, драматург, общественный деятель Максим Горький, советский поэт, писатель-фантаст и художник Михаил Анчаров, народный артист СССР Иннокентий Смоктуновский, советский и российский кинорежиссер и сценарист, народный артист России Александр Митта.

В народном календаре сегодня Александров день, который называли еще и Лесным ухоженьем. В этот день на Руси произносили особые заговоры, чтобы не заблудиться в лесу, который давал крестьянам грибы, ягоды, дичь и целебные травы.

Именины в этот день отмечают Александр, Алексей, Денис, Михаил и Тимофей.

Наступило полнолуние. Лунный календарь советует сегодня не начинать никаких дел, связанных с бизнесом, - последствия могут быть плачевными.

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Источник — фото pixabay.com
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