27 марта пробьет Час Земли

26.03.2021 | 14:19

27 марта с 20:30 до 21:30 пензенцы могут присоединиться к глобальной акции Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF) «Час Земли». Чтобы принять участие в этом экологическом проекте, надо на 1 час отказаться от использования электричества. Эту инициативу уже традиционно поддерживает большинство населения Земли.

Впервые идея отключить электричество на час с целью демонстрации своей солидарности в борьбе за охрану окружающей среды была реализована WWF в 2007 году в масштабах одного города – Сиднея (Австралия).

В 2008 году к Часу Земли присоединились более 100 миллионов человек по всей планете. Таким образом, уже со второго раза акция стала широкой международной экологической инициативой.

Россия присоединилась к ней в 2009-м, и в первый год проведения Часа Земли в акции добровольно участвовали миллионы соотечественников по всей стране.

В ходе нее на 1 час прерывается также освещение улиц и торговых центров, а в 2011 году к акции присоединилась городские власти столиц мира и были отключены осветительные приборы на многих мировых достопримечательностях.

Среди них - здание Эмпайр-стейт-билдинг (Нью-Йорк), мост «Золотые ворота» (Сан-Франциско), Колизей (Рим), Оперный театр в Сиднее, Эйфелева башня (Париж). В Москве отключили подсветку здания МГУ на Воробьевых горах, спорткомплекса «Лужники», Шаболовской телебашни, многих других объектов.

Пензенские городские власти тоже могут помочь привлечь внимание населения к экологическим проблемам и принять участие в Часе Земли.

В России сегодня День войск национальной гвардии. Он установлен Указом Президента РФ № 10 от 16 января 2017 года.

Сегодня проводятся концерты, встречи ветеранов, церемонии вручения государственных наград отличившимся военнослужащим, спортивные мероприятия. Запланированы также памятные мероприятия, минуты молчания, возложение венков к мемориалам и могилам бойцов.

Также 27 марта отмечается Всемирный день театра. Слово произошло от древнегреческого θέατρον, что означает «место, где смотрят». Считается, что первый в истории спектакль поставили в Египте и он был основан на мифе о боге Осирисе.

В истории 27 марта произошло несколько знаменательных событий. По одной из легенд, в этот день в 1330 году был основан Ипатьевский монастырь, где много лет спустя огласили решение Земского собора об избрании на московский престол первого царя из династии Романовых - Михаила Федоровича. В 1841-м опробовали первую паровую пожарную машину. В 1893-м часовая фирма Longines зарегистрировала свой логотип.

27 марта родились нобелевский лауреат немецкий физик Вильгельм Рентген, русский писатель-сатирик Аркадий Аверченко, советский политический и государственный деятель Сергей Киров, американская актриса Глория Свенсон, советский и российский виолончелист, пианист и дирижер, общественный деятель Мстислав Ростропович, народный артист России Алексей Жарков, российский актер, певец, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда, американский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер Квентин Тарантино, российский лыжник и биатлонист, четырехкратный паралимпийский чемпион Ирек Зарипов.

В народном календаре 27 марта - Венедиктов день, или Скотник. На Венедикта скотину, у которой начиналась весенняя линька, выводили во двор, чистили и скребли, заговаривали от дурного глаза.

Именины сегодня отмечают Михаил и Ростислав.

Растущая Луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, это будет один из самых счастливых дней, любое начинание окажется успешным. Тем же, у кого настроение сегодня минорное, рекомендовано заняться спортом, физической нагрузкой, послушать музыку. Полезно будет так называемое сухое голодание, когда в рационе ограничивается количество жидкости. Сегодня лучше отказаться от горького и сладкого.