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26 марта - День больных эпилепсией

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Сегодня, 26 марта, в разных странах мира распространяется информация об эпилепсии и о первой помощи, которую можно оказать страдающим от нее людям. На аукционах, ярмарках, благотворительных концертах собираются средства для страдающих недугом.

Отмечать день, который называют Фиолетовым (цвет - символ эпилепсии), в 2008 году придумала 9-летняя Кессиди Меган, страдающая от этого заболевания. Инициативу девочки поддержала Ассоциация эпилепсии Новой Шотландии. Затем и другие организации мира присоединились к Фиолетовому дню.

Эпилепсия - неврологическое заболевание, которое проявляется внезапными судорожными приступами. Русское название этой болезни - падучая, а древние греки и римляне называли ее божественным вмешательством и геркулесовой болезнью. Эпилептиками были Юлий Цезарь, Александр Македонский, Нострадамус, Данте Алигьери, Иван Грозный, Наполеон Бонапарт, Федор Достоевский, Альфред Нобель, Винсент Ван Гог.

26 марта исполняется 15 лет социальной сети «Одноклассники» - проекту российского веб-разработчика Альберта Попкова. Примечательно, что первоначально соцсеть была для автора лишь хобби. Однако за семь месяцев с начала работы ее аудитория составила 1,5 миллиона участников.

Осенью 2008 года соцсеть ввела платную регистрацию, и многие пользователи «Одноклассников» ушли в бесплатные сети. В итоге «ОК» уступила первое место по популярности главному конкуренту - «ВКонтакте», а в 2010-м отказались от платной регистрации.

26 марта в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1828 году состоялся единственный авторский концерт Франца Шуберта, в 1937-м был установлен первый в мире памятник мультипликационному герою - моряку Попаю, а в 2003-м на Марсе нашли замерзшее море.

В народном календаре 26 марта - Никифоров день. Считалось, что талые воды просачиваются в берлогу, тревожат медведя и в этот день хозяин леса просыпается и выходит наружу. А любители рыбалки утверждают, что по последнему льду хорошо клюют плотва, окунь и язь.

В этот день родились американский поэт, четырежды лауреат Пулитцеровской премии Роберт Фрост, советский военачальник Герой СССР Александр Лизюков, американский прозаик и драматург Теннесcи Уильямс, народный артист РСФСР Алексей Петренко, немецкий писатель и киносценарист Патрик Зюскинд, народный артист России Алексей Булдаков, британская актриса Кира Найтли.

Именины сегодня отмечают Александр, Григорий, Кристина, Михаил, Николай и Терентий.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь обещает прилив сил и энергии: день хорошо подходит как для работы, так и для активного отдыха.

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