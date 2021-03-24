Не забудь!

25 марта - День работника культуры

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25 марта поздравления принимают сотрудники музеев и библиотек, деятели театров и концертных организаций, специалисты Домов культуры, городских и деревенских клубов, коллективы художественной самодеятельности. Сегодня в России отмечается День работника культуры.

Весной 2007 года министру культуры Российской Федерации Александру Соколову удалось убедить высшее руководство страны в необходимости объединения всех ранее действовавших праздников в области искусства и творчества в один профессиональный, придав ему государственный статус.

Также с 2007-го 25 марта ежегодно отмечается Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли. В этот день во многих странах мира проводятся мероприятия, посвященные миллионам человек, ставших в свое время жертвами рабства. Сейчас пытаются разобраться, кем были эти люди и как сложились их судьбы.

В истории 25 марта известно несколькими событиями. В 421 году была, по легенде, основана Венеция - знаменитый город в северной Италии. В 1420-м крестьянское ополчение под руководством Яна Жижки одержало победу над превосходившим его войском императора Сигизмунда. В 1532-м в Риме была опубликована «История Флоренции» Никколо Макиавелли. А в 1997-м у берегов Эквадора обнаружили легендарный морской клад - затонувший в 1654 году испанский галеон La Capitana, который шел из Южной Америки в Испанию с большим грузом золота и серебра, награбленных у инков.

25 марта родились византийский император Андроник II Палеолог, русский царь - Великий князь Владимирский и Московский и всея Руси Василий III, итальянский дирижер Артуро Тосканини, русский художник и искусствовед Игорь Грабарь, советская и российская эстрадная певица народная артистка России Мария Пахоменко, английский певец, композитор и пианист Элтон Джон, советский и российский актер, артист эстрады, режиссер, писатель Ефим Шифрин.

В народном календаре сегодня Феофанов день. Особое внимание крестьяне уделяли коням. Для защиты от болезней и сглаза животных водили к роднику и поили, перед этим опуская в воду серебряную монету или кольцо. Примечали поведение лошадей. Считалось, что если конь трясет головой и закидывает ее кверху, будет ненастье, а если фыркает в дороге - к радостной встрече.

Именины в этот день отмечают Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен и Сергей.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь гласит, что в первой половине дня могут напомнить о себе забытые проблемы, а во второй будет повышена активность, поэтому усердная работа принесет особо щедрые плоды.

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