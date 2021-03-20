Сетевое издание|18+|Воскресенье|21 мар 2021|04:48
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Не забудь!

21 марта - день весеннего равноденствия

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Сегодня, 21 марта, начните утро со стихов, желательно о весне. Например, всем известными строчками Пушкина: «Еще дуют холодные ветры и наносят утренние морозы, только что на проталинах весенних показались ранние цветочки…». И вы сразу почувствуете, что сегодня - Всемирный день поэзии.

Если вы давно не бывали в кукольном театре, настал отличный момент для того, чтобы восполнить этот пробел, потому что 21 марта отмечается Международный день кукольника. Сегодня работниками театров и творческих кукольных коллективов организуются самые необычные представления, встречи, концерты и другие праздничные мероприятия. А в репертуаре пензенского «Кукольного дома» есть не только детские, но и взрослые спектакли.

Россиянам третье воскресенье марта известно как День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Представители этой отрасли трудятся, чтобы в квартирах и домах всегда были вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды. Постарайтесь сегодня поздравить сотрудников сферы ЖКХ с их профессиональным праздником.

21 марта в ряде стран Ближнего и Среднего Востока отмечают Навруз - день весеннего равноденствия. К нему принято убираться в домах и владениях, а также готовить много еды и ждать гостей. На праздничном столе обязательно должно быть семь блюд из семи разных зерновых и бобовых культур: пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, кунжута, бобов, гороха.

В народном календарю - Весенний солнцеворот, или Вербоносица. В этот день в дом приносили веточки вербы, чтобы привлечь весну и солнце. Говорили, что вместе с вербой прилетают жаворонки. Считалось, что именно с этого момента наступает настоящая весна.

Именинники сегодня - Афанасий, Владимир, Иван.

21 марта родились композиторы Иоганн Себастьян Бах и Модест Мусоргский, артисты-исполнители Леонид Утесов и Александр Вертинский, а также пионер русской авиации Александр Можайский.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь рекомендует сегодня проявлять осторожность, постараться усмирить бурные эмоции и не начинать новых дел - лучше завершить старые.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

С Наврузом!!! Пора печь жаворонки с глазами из изюма...

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