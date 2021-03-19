20 марта отметим День счастья и весеннее равноденствие

19.03.2021 | 15:23

Сегодня постарайтесь прямо с утра вспомнить о чем-нибудь очень хорошем и почувствовать радость. Во-первых, 20 марта во всем мире отмечается День счастья - праздник, нацеленный на поддержку идеи о том, что стремление к счастью является общим для всех. А во-вторых, сегодня - день весеннего равноденствия, а значит, все ближе расцвет весны и начало лета.

20 марта также празднуются День Земли, День астрологии, День леса и Международный день французского языка.

Если вы не соблюдаете Великий пост, примерьте сегодня на себя роль вегетарианца: 20 марта во всем мире проходит еще и День без мяса. Официально он отмечается с 1985 года, а в России - с 2012-го.

20 марта отмечено в истории несколькими знаменательными событиями. В 1535 году в России состоялась первая централизованная денежная реформа - были введены копейка, деньга (полкопейки) и полушка (четверть копейки), в 1852-м опубликовали роман Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома», в 1930-м создали Высшее аэромеханическое училище (будущий МАИ).

В этот день родились советский драматург и прозаик Вера Панова, российский композитор Александр Морозов, телеведущая Екатерина Стриженова.

В народном календаре - Павел Капельник. В этот день в народе говорили: с крыш капает, а за нос мороз цапает. По народным приметам определяли урожай. Если на Павла была обильная капель и хмурое утро, это предвещало хороший урожай конопли летом. Пасмурная погода говорила о том, что в ближайшие дни надо ждать заморозков.

Именинники 20 марта - Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Емельян, Ефрем, Ксения, Мария, Надежда, Николай и Павел.

Растущая Луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, сегодня неспокойный день, возможны перепады настроения, поэтому лучше стараться держать себя в руках и не допускать срывов.