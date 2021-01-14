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Не забудь!

15 января - день образования Следственного комитета РФ

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Сегодня, 15 января, поздравления с профессиональным праздником принимают сотрудники следственных органов. В этот день в 2011 году был образован Следственный комитет Российской Федерации, ранее ведомство входило в систему органов прокуратуры. Как правило, в этот день его руководители подводят итоги работы и отмечают отличившихся сотрудников.

В России 15 января иных праздников нет, а в Иордании сегодня отмечают День дерева. Торжества, связанные с посадкой деревьев, могут продолжаться три дня.

В истории 15 января произошло несколько знаменательных событий. В 1831 году уральский заводчик Павел Демидов учредил премию «для содействия к преуспеванию наук», в 1943-м в штате Виргиния завершилось строительство Пентагона - здания Министерства обороны США, а в 2001-м был открыт сайт ru.wikipedia.org - универсальная энциклопедия, свободно распространяемая во Всемирной сети. Пополнить хранилище знаний или исправить допущенные кем-либо ошибки может каждый.

15 января родились драматург-комедиограф и актер Жан Батист Поклен (Мольер), драматург и поэт Александр Грибоедов, поэт Осип Мандельштам, актер Евгений Весник, борец против расовой дискриминации в США и нобелевский лауреат Мартин Лютер Кинг, композитор Максим Дунаевский, а также режиссер, актер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский.

В народном календаре 15 января - Сильвестров день, или Куриный праздник. В этот день вычищали курятники и окуривали их смолой и девясилом, чтобы защитить птицу от куриной слепоты, а для заступничества от злых духов вешали черный камень с дыркой («куриный бог»).

Именины сегодня отмечают Василий, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Сергей, Ульяна.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь гласит, что удача сегодня ждет мудрых и справедливых, а также советует быть осторожными в словах: недобрые пожелания вернутся бумерангом. В этот день не жалейте похвал и комплиментов родным, близким, друзьям и сотрудникам.

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