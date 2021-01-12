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Не забудь!

13 января - День российской печати

Печать

Если у вас есть знакомые журналисты-газетчики, редакторы или распространители печатной продукции, не забудьте сегодня, 13 января, поздравить их с Днем российской печати.

Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». Он назывался «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». В дальнейшем название газеты варьировалось: «Ведомости», «Ведомости московские», «Российские ведомости». А к 1914 году в России выходило свыше трех тысяч периодических изданий.

После 1917 года журналисты стали отмечать свой профессиональный праздник, День советской печати, 5 мая - в этот день увидела свет первая советская газета «Правда». В 1991 году празднику вернули прежнюю дату и название.

В среду, 13 января, японцы отмечают День совершеннолетия, которое, согласно традициям Страны восходящего солнца, наступает в 20 лет, а шведы - День святого Кнута, считающийся окончанием Рождества.

13 января в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1830 году вышел в свет первый номер «Литературной газеты», в 1858-м в обращение поступила первая российская почтовая марка, в 1872-м в России начала работу служба погоды, а в 1874-м был принят Устав о воинской повинности.

13 января родились русский физик и химик Николай Бекетов, советский кинорежиссер Лев Кулешов, российская актриса театра и кино Ирина Апексимова и британский актер Орландо Блум.

В народном календаре 13 января - Васильева коляда, канун Нового года по старому стилю. Наши предки называли сегодняшний вечер щедрым. Хозяйки готовили множество блюд, чтобы потчевать всех знакомых и соседей, зашедших в гости.

Васильев вечер считался самым лучшим для гадания - все непременно должно сбыться. После него, ровно в полночь, было принято стряхивать снег с яблонь, чтобы яблоки уродились.

Именины сегодня отмечают Михаил и Петр.

Новолуние. Лунный календарь рекомендует приступить к намеченным ранее важным делам. Удачен день для освоения новых знаний, физических нагрузок. Сегодня пойдут на пользу процедуры по очистке организма, плавание в бассейне.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Поздравляю журналистов "Новой газеты", "Медузы", "Московского комсомольца" !!!

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