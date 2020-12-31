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Не забудь!

1 января строим планы на год вперед

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1 января - день, подобный новой чистой тетради на столе у школьника. «Здесь я точно не сделаю ни одной помарки! Все примеры буду сначала решать на черновике, а на этих листках у меня будет идеальная чистота!» - думает ученик.

Впрочем, жизнь вносит свои коррективы. Но 1 января можно (и нужно!) строить планы на целый год вперед, ставить перед собой новые цели и задачи. И, конечно, вспомнить о том, что в ушедшем 2020-м удалось сделать, а где подстерегала неудача.

1 января - день, когда доведется позавтракать тортом, а пообедать - оливье, заливным и селедкой под «шубой», оставшимися от новогоднего застолья. Это день, когда можно часами смотреть по телевизору хорошие фильмы и смеяться над старыми комедиями. Это день, который следует полностью посвятить мечтам о том, как все славно сложится в новом году.

А еще 1 января - время загадывать желания. А что может быть лучше мира во всем мире? Вот и нужно попросить о прекращении войн на земле. Ведь сегодня, в День торжества Божией Матери Марии, Римско-католическая церковь отмечает День мира. У католиков этот праздник называется еще Днем молитв о мире. Общим лозунгом Дня мира стали слова «Прости, и ты обретешь мир».

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1700 году в России был введен юлианский календарь, в 1801-м открыли астероид Цереру, в 1968-м на Центральном телевидении СССР впервые вышла программа «Время», а в 1993-м произошел распад Чехословакии.

В народном календаре 1 января - день Ильи Муромца. На Руси вспоминали былинного героя, ласково называли его Илеюшкой. Полагалось выйти на утренней заре и поклониться родной земле на четыре стороны, пожелать мира и добра всем людям.

Именины 1 января у Григория, Ильи и Тимофея.

1 января родились итальянский государственный деятель Лоренцо Медичи, основатель олимпийского движения Пьер де Кубертен, советский военный деятель, Герой Советского Союза генерал-майор Иван Панфилов, агент советской разведки англичанин Ким Филби, народный артист СССР Игорь Владимиров, советский писатель Даниил Гранин и актер советского кино Анатолий Ромашин.

Убывающая Луна находится в третьей четверти. Лунный календарь советует вспомнить о том, что окружающие будут обращаться с вами так, как вы обращаетесь с ними. Сегодня не стоит поддаваться на провокации, конфликтов лучше избегать и сохранять спокойствие. Рекомендуется ограничить контакты, провести день дома.

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