28 декабря - Международный день кино

27.12.2020 | 08:43

28 декабря во всем мире празднуют День кино. В 1895 году в этот день братья Люмьер устроили первый в истории платный киносеанс: публике представили короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота».

Зрители не на шутку испугались! Люди вскакивали с мест и выбегали из зала, боясь, что поезд с экрана раздавит их.

В России первый фильм показали 15 октября 1908 года. Зрители увидели «Понизовую вольницу» режиссера Владимира Ромашкова. Кино сняли по мотивам песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Длилась картина всего семь минут.

Сейчас поход в кино - это традиционное развлечение для семьи или друзей. Многие любят смотреть фильмы, особенно когда в прокат выходит давно ожидаемая лента.

В истории 28 декабря запомнилось несколькими знаменательными событиями: в 1065 году в Лондоне основали Вестминстерское аббатство, а в 1908-м на Сицилии произошло крупное землетрясение силой 7,5 баллов по шкале Рихтера, которое унесло жизнь 75 000 человек.

В народном календаре - Трифонов день. Православные чтут память святого Трифона Печенгского, который жил в XVI веке. Однажды Трифон (в миру Митрофан) услышал голос, который велел ему идти на север. После этого он отправился на Кольский полуостров, где поселился на реке Печенге и начал проповедовать Евангелие среди саамов.

На Руси преподобного Трифона почитают как покровителя моряков. Именно к нему они обращаются в случае опасности.

Также наши предки верили, что погода этого дня говорит о том, каким будет март.

28 декабря появились на свет 28-й президент США (1913-1921) и нобелевский лауреат Томас Вудро Вильсон, советский военачальник, Маршал Советского Союза Иван Конев, советский скульптор-монументалист Евгений Вучетич, а также внесший важный вклад в разработку первых ЭВМ американский математик и физик Джон фон Нейман и финно-американский программист, создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс.

Именины сегодня отмечают Александр, Василий, Ил(л)арион, Павел, Степан и Сусанна.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, это будет один из самых счастливых дней, любое начинание окажется успешным. Тем же, кого настроение сегодня подвело, рекомендовано заняться спортом, физической нагрузкой, послушать музыку. Полезно будет так называемое сухое голодание, когда в рационе ограничивается количество жидкости. Сегодня лучше отказаться от горького и сладкого.