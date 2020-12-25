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26 декабря - День подарков

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26 декабря можно начинать дарить родным, друзьям и коллегам новогодние презенты и сувениры. Во всяком случае, в ряде стран - Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канаде - сразу после Рождества отмечается День подарков.

В старину считалось, что на него нужно одарить деньгами и вещами людей низшего сословия, так как с равными по статусу обменивались подарками перед Рождеством. Сегодня праздник трансформировался: обычно в этот день устраиваются распродажи и многие вещи можно купить за полцены.

В истории 26 декабря произошло несколько знаменательных событий. В 1783 году был продемонстрирован первый в истории прыжок с парашютом с большой высоты, в 1812-м солдаты разгромленной армии Наполеона покинули пределы России, в 1825-м в Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов, в 1898-м Пьер и Мария Кюри впервые получили радий, а в 2004-м на юг Азии обрушилось гигантское цунами.

26 декабря родились китайский государственный и политический деятель ХХ века Мао Цзэдун, народный артист РСФСР Михаил Боярский и американский рок-музыкант, барабанщик, один из основателей группы Metallica Ларс Ульрих.

В народном календаре 26 декабря - Евстратиев день, который также называли Ведьмиными посиделками. В народе верили, что в этот день ведьмы собираются вместе и составляют заговор против солнца. На Евстратия нельзя было оставлять на крыльце веник, иначе нечистая сила могла его утащить, поднять буран и замести светило.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анастасия, Аркадий, Арсений, Василий, Владимир, Гавриил, Герман, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, Орест, Яков.

Растущая Луна находится во второй четверти. Лунный календарь гласит, что день неоднозначен, поэтому нужно уметь балансировать и не идти на поводу у эмоций. Завершите дела, которые давно вас мучили. В конце дня побалуйте себя ванными процедурами.

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