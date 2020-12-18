19 декабря поздравим с праздником «золотых рыбок»

18.12.2020 | 15:31

Если сегодня у вас будет свободное время, возьмите в руки книгу Владимира Богомолова «Момент истины» и перечитайте о том, как в годы Великой Отечественной войны вычисляли шпионов. Потому что 19 декабря в России отмечается 102-летие со дня образования военной контрразведки.

В этот день в 1918 году был создан Особый отдел ВЧК при Совете Народных Комиссаров РСФСР. Он объединил бойцов невидимого фронта, задачей которых была диверсионная подрывная деятельность, причем не только материального, но и идеологического плана.

А еще 19 декабря в России отмечают неофициальный День снабженца. От этих людей напрямую зависит успех любой компании. На их плечах лежит забота о материально-техническом состоянии предприятия или организации. Хороший снабженец в любой момент выполнит самое невероятное поручение и достанет хоть птичье молоко, хоть луну с неба! Неудивительно, что символом профессионального праздника стала сказочная Золотая Рыбка.

Мировое сообщество 19 декабря отмечает Международный день помощи бедным, установленный ООН в 1995 году. Несмотря на стремительное развитие технологий и экономики и программы по борьбе с нищетой, в мире из жизни за чертой бедности ежегодно уходит несколько миллионов человек.

19 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1154 году в Вестминстерском аббатстве был коронован Генрих II, в 1863-м англичанин Фредерик Уолтон запатентовал линолеум, который сегодня можно увидеть в любом доме, в 1972-м из лунной экспедиции на Землю возвратился экипаж американского космического корабля «Аполлон-17», а в 1983-м в Рио-де-Жанейро из здания штаб-квартиры Бразильской конфедерации футбола была похищена «Золотая Ника», или кубок Жюля Риме, присуждаемый команде - победительнице чемпионата мира.

19 декабря появились на свет генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, хирург-кардиолог Николай Амосов, певица и актриса Эдит Пиаф, актриса, режиссер и педагог Галина Волчек, народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская и музыкант, актер, участник группы Uma2rmaN Владимир Кристовский.

Православные христиане сегодня вспоминают Николая Чудотворца, в честь которого в России построено множество храмов и церквей. Святитель, которого также называют Николаем Угодником, считается «всех предстателем и заступником, всех скорбных утешителем, всех сущих в бедах прибежищем, благочестия столпом, верных поборником». В честь него сегодняшний день в народном календаре называется Никола Зимний.

Именины сегодня у Максима и Николая.

Растущая Луна находится в первой четверти. Лунный календарь гласит: самое время начать воплощать планы в жизнь. Хорошо продуманное и подготовленное дело обязательно ждет успех. Вторая половина дня отлично подойдет для любовных свиданий. Также сегодня благоприятное время для поездок.