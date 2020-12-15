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Не забудь!

16 декабря вспомним, что молчание - золото

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16 декабря в России нет официальных праздников, но можно порадоваться за жителей других стран. К примеру, в Казахстане сегодня День независимости, а в Азербайджане - День работников МЧС.

В народном календаре 16 декабря - Иван Молчальник. Наши предки в этот день старались меньше говорить и даже писать. Слова употребляли и заводили разговоры лишь в случае необходимости. Считалось, что тот, кто на Ивана за весь день слова не скажет, в течение года будет отличаться красноречием.

На Руси верили, что молчание в этот день обернется в дальнейшем удачей и прогонит невзгоды.

В истории 16 декабря отмечено несколькими историческими событиями. Именно в этот день в 1641 году сицилийский священник Джулио Мазарини получил мантию кардинала, а в 1773-м американские колонисты устроили акцию, вошедшую в историю как Бостонское чаепитие.

В 1899-м был основан футбольный клуб «Милан», в 1931-м цыганский театр-студия «Ромэн» получил статус профессионального, а в 1946-м парижский дизайнер Кристиан Диор распахнул для клиенток двери своего модного дома.

16 декабря родились английская романистка Джейн Остин, русский живописец Василий Кандинский, белый генерал Антон Деникин, советский и российский телеведущий Юрий Николаев, английский писатель, ученый и изобретатель Артур Кларк, народная артистка России Светлана Дружинина, участник группы ABBA Бенни Андерссон, композитор и пианист, народный артист СССР Георгий Свиридов.

Именины сегодня отмечают Андрей, Гавриил, Георгий, Ефрем, Иван, Николай и Федор.

Растущая луна находится в первой четверти. Лунный календарь советует сегодняшний день посвятить работе, минимально прерываясь на еду и сон. Отдых и пассивное времяпрепровождение противопоказаны. Также можно попариться в бане, позволить себе интенсивную физическую нагрузку.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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