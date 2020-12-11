12 декабря - День Конституции России

11.12.2020 | 14:06

Сегодня, 12 декабря, в России отмечается День Конституции. В этот день в 1993 году Основной закон страны был принят на референдуме, а 25 декабря его текст опубликовала «Российская газета».

С 1994 года 12 декабря оказалось в числе «красных дней календаря» - государственных праздников. Однако в 2004-м, после принятия Госдумой РФ поправок к трудовому кодексу, День Конституции перестал быть выходным.

В историю 12 декабря вошло решением Политбюро ЦК КПСС о вводе советских войск в Афганистан в 1979 году. День известен и тем, что в 1817 году в Москве состоялось открытие Манежа, в Великобритании была основана Ассоциация настольного тенниса, а в 2012-м начались торжества по случаю 850-летия собора Парижской Богоматери.

В народном календаре сегодня Парамон Зимоуказитель. Считалось, что в этот день можно предсказывать погоду. Ясное утро предвещало отсутствие осадков весь месяц, а метель грозила затянуться на целую неделю. В этот день у крестьян было принято очищать крыши домов от снега, причем ни в коем случае не лопатой, а веником или метлой.

Именины 12 декабря отмечают Даниил, Денис, Иван, Николай, Парамон, Сергей и Федор.

В этот день родились русский историк и писатель Николай Карамзин, французский романист Гюстав Флобер, певец Френк Синатра, композитор Владимир Шаинский, советские актеры Леонид Быков и Виталий Соломин, артистка Клара Новикова.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Лунный календарь гласит, что день связан с проявлением интуиции. Вы можете совершенно неожиданно для себя найти выход из тревожащей вас ситуации или придумать оригинальное решение для непростой задачи.