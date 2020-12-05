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Не забудь!

6 декабря отметим день «побратимов по названию»

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Сегодня, 6 декабря, в России отмечается День Пермского края. А замечали ли вы, что жители нашей страны частенько не видят разницы между городом на Суре и уральским краевым центром? Даже Павел Воля поет: «Не путайте Пензу с Пермью - мы не земляки!»

Между тем у пензяков и пермяков много общего не только в названиях городов и их жителей. Например, в Пензе есть памятник Пензяку Толстопятому, а в Перми - Пермяку Соленые Уши.

Кстати, знаете ли вы, откуда пошло это прозвание пермяков? Дело в том, что в XVIII веке соль в России была очень дорогой, а в районе Соликамска в Пермском крае разрабатывали крупнейшие залежи этого минерала. На добыче соли работали все местные жители, а перетаскивали ее в жестких мешках. Чтобы они не натирали плечи, работяги подкладывали тряпки, а вот уши от соли защитить было трудно - они краснели и увеличивались в размерах, привлекая внимание.

Как видите, Пенза и Пермь не столь уж далеки друг от друга. Так почему бы не отметить региональный праздник «побратимов по названию»?

Православные христиане 6 декабря вспоминают великого князя Александра Невского. Этот талантливый полководец и дипломат, мудрый и сильный правитель все силы положил на защиту Русской земли от иноземных захватчиков. Церковь славит его за кроткое служение ближним и помощь, оказанную народу во времена тяжелых испытаний и лишений.

Примечательно, что 6 декабря 1941 года, в день памяти Александра Невского, шло контрнаступление советских войск под Москвой, а в 1942 году 700-летие Ледового побоища на Чудском озере, которое выиграл князь, совпало с Пасхой. На денежные средства Русской православной церкви была создана воздушная эскадрилья его имени. И по сегодняшний день в народе живет вера в то, что Александр Невский хранит северные и восточные границы Российского государства.

6 декабря произошло несколько знаменательных событий. В 1492 году Христофор Колумб открыл остров Гаити, в 1590-м царским указом был запрещен переход крестьян от одного хозяина к другому в Юрьев день, в 1741-м в результате государственного переворота российской императрицей стала Елизавета Петровна.

6 декабря появились на свет хирург-кардиолог Николай Амосов, актеры театра и кино Николай Баталов и Александр Балуев, режиссер и сценарист Владимир Наумов, писатель Сергей Залыгин, заслуженный артист РФ и государственный деятель Михаил Евдокимов.

В народном календаре 6 декабря - Митрофанов день. Наши предки устраивали гулянья: собирали со всех домов муку, пекли пироги и варили пиво. После этого начиналось застолье, сопровождавшееся обычно разными играми.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Митрофан, Серафим и Федор.

Убывающая Луна находится в фазе третьей четверти. Лунный календарь гласит, что день хорош для веселья, дружеских встреч, а также хозяйственных дел.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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